Петр и Павел Рябинники: кому по народным традициям 23 сентября нужно молиться и с помощью чего выгнать нечистую силу из дома

23 сентября отмечается народный и церковный православный праздник в честь святых Петра и Павла Рябинников. В девятом веке, в период правления царя Льва Исаверянина, преподобный Петр встал на защиту христианской веры от иконоборцев и сильно пострадал от этого. О жизни Павла, который тоже проповедовал православную веру среди никейцев, свидельств больше не осталось.
После этого праздника всегда начинали сбор рябины. Обычно в осеннее время, когда первые утренние заморозки уже позади, ягоды ударяет мороз и они становятся слаще.
Символом палки самого бога Перуна были ее ветви: дерево охраняло дом. Ягоды готовили впрок, приготавливая из них компоты или целебные морсы. Рябину считали хорошим средством от болезней и всякой нечисти, а настой из этой ягоды принимали для лечения простуды.
Кроме того, рябину использовали в ритуалах. Например, если болит или сдавливает грудь, а также мучает бессонница или ему не хватает воздуха, то раньше брали немного рябины и чертили вокруг своей головы в воздухе, веря что так нечистые силы его оставят, и тут же станет легче.
В праздник верующие христиане молятся святым Петру и Павлу и просят в молитвах о скорой помощи в морозную зиму. Также наши предки наблюдали по рябине за погодой: какими будут следующие дни. Большое количество ягод означало много дождей осенью и морозную зиму.