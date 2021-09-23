24 сентября - День памяти преподобного Силуана Афонского: Запреты и традиции дня

24 сентября православная церковь чтит память преподобного Силуана Афонского, который родился в 1866 году в семье праведных христиан. Хотя его отец был неграмотным, но очень набожным, и именно от него юный Симеон (так его звали родители) впервые узнал о Боге и его учении. Но сомнения у молодого человека все-равно были, и в течение многих лет после этого Симеон скептически относился к учениям Церкви.
Наконец, именно Божья Матерь привела Симеона в чувство. После различных переходов и потрясений его ранней юности видение во сне Пресвятой Девы Марии помогло ему глубоко покаяться и уйти в монашество.
В 1892 году он отправился в Храм Пресвятой Богородицы на Афоне, в русский монастырь святого Пантелеимона. Сначала он стал Малым схимонахом, а позже Великим схимонахом в 1911 году.
На Афоне его служба проникнута постоянными мыслями о Боге, его отличали последовательность и точность как в духовной борьбе, так и в проповедях монашества.
Терпеливый, многострадальный, а также кроткий и безобидный – святого Силуана полюбили и признали свои союзники, но и он не обошелся без нападок от дьявола, которые легко отражал искренней молитвой.
Ежегодно паломники приходят на поклон в Покровский храм святогорской Пантелеимоновой, и поклоняются мощам старца Силуана. Если попросить его в молитве около святыни, то многие получают, о чем просят. Через какое-то время после кончины Силуана, была написана книга, где описана жизнь и деяния Старца.
Симеон прожил 72 года, скончался 24 сентября 1938 года. Перед уходом он болел в течение недели. Поэтому день памяти Святого связана именно с его уходом.