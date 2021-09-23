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Самые умные знаки зодиака: астрологи назвали шесть знаков, которые являются чрезвычайно умными гениями

8:00:529/22/2021,Кристин ШенвальдФото: pixabay.com
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Им не нужно находиться рядом с другими людьми, чтобы хорошо провести время, потому что им нравится собственная компания, и они обычно вполне счастливы, когда сосредоточены на проекте или решении проблем.

Гении легко приспосабливаются

Согласно Менса , гений - это тот, кто набрал 98-й процентиль или выше в тесте на IQ или любом другом стандартизированном тесте на интеллект.

Но гении не просто очень умны - вы могли бы быть творческим гением, а это значит, что ваш мозг способен находить решения, которые не всегда очевидны для других людей.

Это может быть хорошей новостью для вас, особенно с астрологией, потому что вы можете быть одним из самых умных знаков зодиака и даже не подозревать об этом, пишет yourtango.com.

Фактически, пять самых умных знаков зодиака - это Водолей, Дева, Козерог, Скорпион и Близнецы, хотя есть и другие знаки с личностными чертами, которые обычно присущи гениям.

Гении легко приспосабливаются. Когда они выходят из зоны комфорта, они не полностью выброшены; они гибкие и способны приспосабливаться к ситуации или окружению.

Им не нужно находиться рядом с другими людьми, чтобы хорошо провести время, потому что им нравится собственная компания, и они обычно вполне счастливы, когда сосредоточены на проекте или решении проблем. Необязательно быть ботаником, чтобы стать гением, просто нужно иметь высокий интеллект и творческий мозг.

Итак, вы один из этих людей выше среднего?

Самые умные знаки зодиака в рейтинге астрологии

1. Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей имеет тенденцию фильтровать почти все через свой интеллектуальный разум.

Они могут дистанцироваться от ситуации, облегчая им поиск решения. Они известны своей уравновешенностью, изобретательностью и хладнокровием.

Водолеи обладают широким кругозором и принимают идеи и концепции из иных источников, чем они сами. Фактически, они ищут альтернативные точки зрения.

Однако они не будут придерживаться какой-либо веры, пока не увидят доказательства, подтверждающие это.

2. Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы интересуются всевозможными вещами, даже если другие люди принимают их как должное.

Если у проблемы нет решения или ответ найти сложно, Дева просто задается целью придумать свой собственный ответ. Они любят решать неразрешимые и исправлять сломанные. И они постоянно думают и творят.

Хотя обычно они не любят хвастаться, Дева очень мало чего не может понять. Они задают много вопросов, а это верный признак гения.

3. Козерог (22 декабря - 19 января).

Козероги обладают очень методичным, точным и структурированным мышлением, которое помогает им принимать разумные решения.

Они избегают чрезмерной импульсивности, имея четкое представление о своих целях, и, хотя они готовы рассмотреть альтернативные стратегии, они будут смотреть на общую картину и учитывать все последствия.

Умны ли Козероги? Да, Козероги, как правило, очень умны и могут использовать свой мозг с пользой!

Они всю жизнь изучают множество предметов. Они не сдаются; когда они совершают ошибку, они учатся на ней и адаптируются.

4. Скорпион (23 октября - 21 ноября).

Скорпиона практически невозможно обмануть из-за его умственной силы, восприятия и интенсивности.

У них есть перцептивное мышление или способность использовать информацию, которую они получили от своих органов чувств. Они не только получают много информации из своих органов чувств, но и могут очень быстро ее использовать.

Скорпионы улавливают информацию, которую другие люди склонны упускать. Вы не можете обмануть Скорпиона, потому что он немедленно нападет на вас, и вы не хотите, чтобы они использовали свой высокий интеллект для мести.

5. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Все, что вам нужно сделать, это послушать разговор Близнецов, и вы узнаете их гениальность .

Они являются самыми быстрыми мыслителями Зодиака и обладают особыми способностями к сбору и распространению информации. У них часто полностью развито чувство юмора, что является еще одним признаком гения.

Мало того, что у забавных людей более высокий IQ , они проявляют больше творческих способностей, обладают впечатляющими способностями к рассуждению и вербальными навыками и довольно легко заводят новых друзей. Это прекрасно описывает Близнецов, потому что у них есть все эти черты характера!

6. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы мало чем отличаются от клише рассеянных гениев.

Рыбы обладают сверхвысоким уровнем интеллекта и творческих способностей, но иногда могут увлекаться собственным воображением. У них так много идей, что их можно ошеломить.

Рыбы, как правило, чувствительны к тому, что переживают другие, - это почти как если бы они могли чувствовать то, что думают или чувствуют другие.

Они настолько умны в эмоциональном плане, что доверяют своим инстинктам, отлично разбираются в характере и искренне заботятся о том, чтобы быть хорошим человеком.

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