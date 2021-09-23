Сюрпризы ретроградного Меркурия в период Весов: что ожидает в отношениях и любви каждого знака зодиака с 22 сентября по 23 октября

Ваш гороскоп на сезон Солнца в Весах здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака с 22 сентября по 23 октября 2021 года.
Сезон Весов начинается 22 сентября 2021 года, когда Солнце покидает Деву и входит в седьмой солнечный дом в астрологии.В течение сезона Весов в небе будут происходить интересные события, которые могут по-разному повлиять на вашу личную жизнь.
Венера, планета любви и красоты , будет противостоять Урану примерно до 7 октября, что может привести к некоторым неожиданным изменениям и потрясениям в ваших отношениях, рассказывает yourtango.com.
Этот переход также может вызвать желание чего-то другого и даже необычного в вашей личной жизни, чтобы оживить или сделать ее интересной.
Венера и Меркурий в настоящее время находятся в знаке зодиака Весы.Как только Венера перейдет из Скорпиона в Стрельца 7 октября, она соединится с Южным Узлом, который может вернуть старых любовников из прошлого или просто устаревшие модели в ваших романтических связях.
Меркурий станет ретроградным 27 сентября и будет оставаться таким на протяжении большей части сезона Весов, что делает общение более сложной задачей в это время.
Поскольку управитель Весов, Венера, находится в знаке вреда, Скорпионе, это может означать, что сейчас не лучшее время для начала новых романтических связей или для принятия каких-либо важных решений в любви.
Ретроградный Меркурий даст вам возможность задуматься о том, как далеко вы продвинулись в своей личной жизни, и удовлетворены ли вы результатами, которых добились.
Это создаст для вас возможность изменить свои ценности, взгляды и / или убеждения, касающиеся любви, и то, как, по вашему мнению, должно выглядеть любящее, справедливое и сбалансированное партнерство.
Любовные гороскопы Весов для всех знаков зодиака с 22 сентября по 23 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Солнце войдет в Весы и ваш седьмой дом отношений 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточить свое внимание на своих близких и важных связях в вашей жизни.
Хотя ретроградный Меркурий в Весах происходит 27-го числа этого месяца, вы можете столкнуться с недопониманием, задержками и неудачами в этой области своей жизни.
В течение сезона Весов Солнце и Марс будут соединяться в разной степени, давая вам большую личную силу и выносливость, чтобы взять на себя инициативу и, как правило, взять на себя ответственность за отношения в вашей жизни.
Однако из-за неопределенности, связанной с ретроградным Меркурием, в этом месяце может оказаться непросто заставить что-то происходить в этой области вашей жизни.
Это прекрасное время, чтобы использовать эту дополнительную энергию и силу, которые у вас есть, чтобы понять, чего вы действительно хотите от партнерства, и, возможно, поработать над личным развитием, чтобы, когда Меркурий пойдет прямо, вы могли уверенно двигаться вперед.
Телец (20 апреля - 20 мая)Солнце войдет в Весы и ваш шестой дом ответственности и распорядка 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона . В это время вы можете захотеть сосредоточиться на таких вещах, как работа и общие жизненные обязанности.
Хотя Венера находится в Скорпионе в вашем седьмом доме отношений и противостоит Урану в Тельце в вашем первом доме «я», вы можете отвлекаться на внезапные изменения в этих сферах вашей жизни.
Уран находится в вашем первом доме с 2019 года и останется до 2026 года, и это произведет множество трансформационных изменений внутри вас, того, кем вы являетесь как личность и что вы цените.
Поэтому, когда Венера противостоит этой изменчивой энергии, вы можете заметить, что вас привлекают другие вещи или люди, чем раньше. Это время, когда ваши системы ценностей и убеждения, окружающие вас, и то, что вы хотите с точки зрения любви, трансформируются и станут более утонченными и зрелыми.
Так что, если вы находитесь в отношениях в это время, есть шанс, что вы начнете сомневаться, подходит ли вам этот человек. С ретроградным Меркурием, происходящим в вашем шестом доме, вы можете испытать коренные изменения в своей повседневной жизни и в общем образе жизни.
Таким образом, сезон Весов может быть временем больших перемен для вас на нескольких уровнях, и вы можете обнаружить, что вы не тот человек, которым были раньше, когда Солнце переходит в Скорпиона.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Солнце войдет в Весы и ваш пятый дом творчества и удовольствия 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона.
В это время вы можете захотеть сосредоточиться на творчестве и на вещах, которые приносят вам радость в жизни. Венера будет в Скорпионе в вашем шестом доме ответственности, что может неожиданным образом принести вам удовлетворение в более приземленных аспектах вашей жизни.
Таким образом, в первой половине сезона Весов вас могут больше беспокоить повседневные дела и более простые аспекты своей жизни. Хотя как только Венера переходит в Стрельца 7 октября, что занимает ваш седьмой дом отношений, вы можете почувствовать смещение своего внимания.
Венера будет соединена с Южным Узлом до конца сезона Весов в разной степени, что может вызвать отношения или модели взаимоотношений из прошлого. Это может быть время, когда вы начинаете размышлять о своей личной жизни, и если то, как вы это делали, больше работает на вас.
Особенно с ретроградным Меркурием, который может заставить вас переосмыслить определенные ситуации в вашей жизни, поскольку это также происходит в вашем пятом доме.
Из-за всего этого вы можете переосмыслить то, что вы считаете «приятным», и то, что приносит вам удовлетворение и удовлетворение, и если это не совпадает с тем, что вы получаете в настоящее время, вы можете обнаружить, что хотите внести какие-то большие изменения. в этих сферах вашей жизни.
Рак (22 июня - 22 июля)Солнце войдет в Весы и ваш четвертый дом семьи и дома 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона.
В это время вы можете захотеть сосредоточить свое внимание на семье, доме и общей стабильности в жизни. Когда Венера в Скорпионе находится в вашем пятом доме удовольствия, вы можете обнаружить, что вас тянет к более интенсивным способам переживания радости, удовлетворения и восторга, когда дело доходит до романтики.
Возможно, вы захотите участвовать в более глубоком разговоре и в целом наладить более крепкие связи с людьми, которых вы любите, открывая и раскрывая наиболее уязвимые части себя.
Хотя Меркурий ретрограден в Весах в вашем четвертом доме, вы можете оказаться в ловушке различных неудач или отвлекающих факторов в этой области своей жизни.
Это может быть очень отражающая энергия, которая даст вам возможность по-настоящему подумать о том, что вы определяете как «любовь» в данный момент своей жизни, а затем вы сможете решить, действительно ли вы получаете это в настоящее время в своей любви. жизнь. Эта энергия покажет вам, кто сможет дать вам глубокую связь, которую вы так жаждете.
Лев (23 июля - 22 августа)Солнце войдет в Весы, ваш третий дом общения и местное сообщество 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на выполнении дел и на непринужденных беседах с окружающими вас людьми.
Это может быть время, когда вы больше общаетесь со своими соседями, коллегами, братьями и сестрами или людьми, которых вы знаете по знакомству или случайно.
Это также может создать среду для случайных любовных интересов и встреч. Когда Венера находится в Скорпионе в вашем четвертом доме семейной кармы и наследственной кармы, вы можете обнаружить, что вас привлекают любовники из вашего прошлого или люди, которые приносят вам чувство комфорта и близости.
Как только Венера перейдет в Стрельца 7 октября, где она будет соединена с Южным Узлом, вы можете обнаружить, что привлекаете романтические интересы из прошлого или даже из прошлых жизней.
Ретроградный Меркурий, происходящий в вашем третьем доме, может периодически отвлекать ваше внимание от любви, и поскольку этот дом связан с более детально ориентированными вещами, вы можете обнаружить небольшие детали об определенных любовниках, которых вы не видели раньше.
Это позволит вам переосмыслить свои взгляды и убеждения об этих людях и ситуациях на нечто, более близкое к реальности и правде.
Дева (23 августа - 22 сентября)Солнце войдет в Весы и ваш второй финансовый и материальный мир 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на работе , зарабатывании денег и обеспечении большего комфорта в своем материальном мире.
Поскольку Венера находится в Скорпионе в вашем третьем доме общения и путешествует по окрестностям, вы можете неожиданно встретить новый любовный интерес в вашем районе. Особенно с учетом того, что Уран находится в оппозиции к Венере, что может внести неожиданные изменения в вашу романтическую жизнь.
Меркурий будет ретроградным в Весах во втором доме, поэтому в это время вы можете столкнуться с некоторыми неудачами или задержками в этой области своей жизни. Из-за этого вы можете обнаружить, что в настоящее время ваша личная жизнь просто не является для вас большой целью.
Возможно, лучше всего дождаться новой любви, особенно с учетом иногда непредсказуемой энергии ретроградного Меркурия и противостояния Венеры и Урана в Тельце . Если вы уже являетесь партнером, то важно помнить о словах, которые вы говорите друг другу, чтобы все заработало в это время.
Весы (23 сентября - 22 октября)Солнце войдет в Весы, ваш первый дом личности и личности, 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на себе, своих целях и своей независимости.
Меркурий станет ретроградным в вашем первом доме 27 сентября, и это может заставить вас начать переоценивать определенные аспекты того, что сделало вас тем, кем вы являетесь до этого момента. С такой сильной сосредоточенностью на себе и с Венерой, находящейся в Скорпионе во втором финансовом доме, вы можете обнаружить, что в это время любовь просто не в ваших мыслях.
Это время великих преобразований на личном уровне для вас, которые могут заставить вас переосмыслить свои ценности, убеждения и взгляды на жизнь, любовь и все, что между ними. Итак, пока вы претерпеваете это огромное изменение, вы можете не чувствовать, что стоите на твердой почве, пока этот переход не будет завершен.
Это означает, что вы, вероятно, измените свое мнение о том, чего, как вы думали, хотели, потому что это просто то, что происходит, когда ваши ценности меняются. Любовь может быть просто чем-то, что вы пока отложите на задний план, пока не почувствуете себя в большей безопасности в этой новой версии себя, которая рождается в это время.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Солнце войдет в Весы и ваш двенадцатый дом одиночества и просветления 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на своем внутреннем мире и более душевных занятиях.
Венера находится в вашем первом доме самого себя, поэтому, даже если вы предпочитаете побыть наедине с божественным, вы можете непреднамеренно привлечь к себе людей. Когда Венера находится в вашем первом доме, путь, с которым вы сталкиваетесь, будет соответствовать энергиям, которые излучает Венера, и, будучи богиней любви, она источает красоту и изящество.
Меркурий будет ретроградным в Весах в вашем двенадцатом доме, и это может вызвать замешательство в вашем уме, когда дело доходит до определенных убеждений или взглядов на жизнь в целом. Это может заставить вас подвергнуть сомнению определенные аспекты вашей реальности, чтобы увидеть, кажутся ли они вам верными в вашем сознании.
Эта энергия может вызвать такие вещи, как духовные пробуждения и большие осознания вашей жизни, которые могут вызвать в вас процесс смерти-возрождения. Таким образом, когда все это происходит внутри вас в течение сезона Весов, вы можете оказаться менее заинтересованы в любви, даже если вы довольно легко привлекаете ее к себе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Солнце войдет в Весы и ваш одиннадцатый дом общения и общения 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на знакомстве с новыми людьми и интересных беседах с окружающими.
Это может быть прекрасное время для установления новых контактов, изучения новых возможностей роста и поиска новых способов воплотить свои мечты в реальность. Единственное предостережение - это ретроградный Меркурий, это может привести к неудачам, поэтому будьте готовы к тому, что некоторые из ваших планов могут пойти наперекосяк. Резервные планы могут быть хорошей идеей.
Венера в Скорпионе находится в вашем двенадцатом доме одиночества, поэтому вы можете обнаружить, что любовь, которая вам нужна в это время, утешительна, знакома и дает вам пространство для дыхания.
Так что в первой части сезона Весов вам может казаться, что вы проводите время в одиночестве или с кем-то, с кем вам комфортно, когда дело касается любви. Хотя как только Венера войдет в Стрельца и ваш первый дом 7 октября, вы можете без особых усилий привлечь к себе много новых любовных интересов.
Венера позволит вашей яркой личности проявиться в том, как вы встречаетесь с другими, давая вам кокетливый характер и преимущество, когда дело доходит до любви.
Козерог (22 декабря - 19 января)Солнце войдет в Весы и ваш десятый дом карьеры 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпион. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на своей работе и общих карьерных обязанностях.
Особенно с ретроградным Меркурием в этой области вашей жизни, так как это может указывать на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в области вашей карьеры. Хотя лучшая сторона здесь в том, что Венера будет в Скорпионе в вашем одиннадцатом доме общения и дружбы, поэтому потенциал для встречи с новыми любовными интересами тоже есть.
Когда Венера в Скорпионе находится в одиннадцатом доме, она может привнести в свидания очень кокетливую и яркую энергию, поскольку эта энергия будет созрела для установления глубоких связей и раскрытия на эмоциональном уровне.
Венера также будет противостоять Урану, что может привнести в вашу жизнь неожиданные любовные интересы и переживания, будь то с новыми людьми или в вашем текущем партнерстве. Эта энергия может позволить вам по-новому установить романтические отношения, что поможет немного оживить отношения и открыть ваш разум для новых способов быть близкими.
Из-за этого это может быть прекрасное время для налаживания более глубоких связей с людьми, просто не забывайте о ретроградном Меркурии, который также может вызвать недопонимание и недопонимание.
Водолей (20 января - 18 февраля)Солнце войдет в Весы и ваш девятый дом смысла и будет путешествовать 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце перейдет в Скорпиона. В это время вы можете захотеть сосредоточить свое внимание на расширении своего кругозора таким образом, чтобы это придаст больше смысла вашей жизни и даст вам большее чувство цели.
Вы можете почувствовать, что вас призывают овладеть новыми навыками, вернуться в школу или спланировать поездку за границу, чтобы узнать больше об окружающем мире.
Когда Венера находится в вашем десятом доме карьеры , вы можете в это время больше ценить и уделять больше внимания потребностям своей карьеры, а не отношениям.
Любви, возможно, просто придется подождать, пока вы завершите преследование и достигнете своих амбиций в это время, потому что со всей этой энергией, происходящей в ваших девятом и десятом домах, небо на самом деле является пределом.
Единственное, о чем нужно знать, это то, что Меркурий также будет ретроградным в вашем девятом доме, поэтому любые новые предприятия, предпринимаемые в это время, должны быть хорошо продуманы и иметь резервные меры, просто чтобы хорошо подготовиться к ним. -известные катастрофы ретроградного Меркурия.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Солнце войдет в Весы и ваш восьмой дом переходов и налогов 22 сентября и останется там до 23 октября, когда Солнце войдет в Скорпион. В это время вы можете захотеть сосредоточиться на любых инвестициях, которые у вас есть или которые вы хотите осуществить, или даже просто занять время, чтобы переоценить свое жизненное направление.
Когда ретроградный Меркурий происходит в Весах в вашем восьмом доме, это может вызвать очень церебральную, ориентированную на разум вибрацию, которая может привести к размышлениям.
Венера будет в Скорпионе, в вашем девятом доме высшего сознания и путешествий, поэтому вы можете обнаружить, что в это время вас привлекает разум и вы хотите соединиться таким образом.
Эта энергия отлично подходит для установления более глубоких связей с людьми, с которыми вы уже сотрудничаете, и для удовлетворения новых любовных интересов, которые могут даже быть из другой страны или другой культуры.
Когда здесь выделены ваш восьмой и девятый дома, это может создать очень глубокую, интенсивную атмосферу в вашей жизни в целом, заставляя вас жаждать большего смысла, содержания и цели во всех сферах вашей жизни, включая вашу личную жизнь.