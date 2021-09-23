Исследование: коронавирус ведет к тяжелым психическим последствиям. Делирий - частое побочное явление тяжелой формы ковида

Спустя более года после начала пандемии COVID-19 исследователи обнаруживают множество разрушительных последствий, с которыми пациенты могут столкнуться как во время, так и после госпитализации.
Новое исследование почти 150 пациентов, госпитализированных по поводу COVID в начале пандемии, показало, что у 73% был делирий, серьезное нарушение психического состояния, при котором пациент находится в замешательстве, возбужден и не может ясно мыслить, пишет medicalxpress.com.
Пациенты с делирием, как правило, болели тяжелее, имели больше сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и диабет, а также, по-видимому, имели более тяжелые заболевания, связанные с COVID, сказал автор исследования Филип Влисидес, доктор медицины, из отделения анестезиологии Michigan Medicine.
«COVID также связан с рядом других неблагоприятных исходов, которые, как правило, продлевают госпитализацию и затрудняют выздоровление», - добавил он.
Используя медицинские записи пациентов и телефонные опросы после выписки из больницы для группы пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в период с марта по май 2020 года, исследовательская группа попыталась выявить общие черты среди пациентов, у которых развился делирий. По словам Влисидеса, здесь играют роль несколько факторов.
Само заболевание может привести к снижению поступления кислорода в мозг, а также к развитию тромбов и инсульту, что приводит к когнитивным нарушениям. Кроме того, маркеры воспаления были значительно увеличены у пациентов с делирием. Путаница и возбуждение могут быть результатом воспаления головного мозга.
Что еще больше усугубляет травму, медицинские бригады часто неспособны выполнять стандартные техники уменьшения делирия, такие как упражнения, призванные заставить пациента двигаться или позволяющие посетителям или предметам из дома ориентировать пациентов во время пребывания в больнице.
Сказал Влисидес: «На раннем этапе пандемии мы не применяли стандартные протоколы профилактики делирия, как обычно. Основная причина этого заключается в том, что на ранней стадии пандемии, в довакцинную эру, у нас были ограниченные средства индивидуальной защиты и пытается ограничить заражение COVID и передачу болезней ".
Кроме того, существует корреляция между употреблением седативных средств и делирием: пациенты с делирием чаще и чаще получали седативные препараты в более высоких дозах. «Обычно внутривенно седативные препараты используются в отделениях интенсивной терапии, особенно для пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако, разговаривая с медсестрами, мы обнаружили, что пациенты с тяжелой формой COVID изначально были более бредовыми и возбужденными, что, возможно, побуждало к более активному применению седативных средств».
Исследование также показало, что когнитивные нарушения могут сохраняться даже после выписки. Почти у трети пациентов после выписки из больницы их делирий не отмечен как разрешенный, а 40% этих пациентов нуждались в квалифицированном медицинском уходе. Почти четверть пациентов показали положительный результат скрининга на делирий на основании оценки их опекуном. У некоторых пациентов эти симптомы длились месяцами. Это может значительно затруднить процесс выздоровления после госпитализации.
«Член семьи, который находится в замешательстве, имеет ограниченные возможности заботиться о себе и ему потребуется дополнительная помощь по уходу, что, безусловно, является большой проблемой».
Влисидес признает, что медицинские бригады делают все, что в их силах, с имеющимися у них ресурсами, особенно в связи с тем, что больницы продолжают заполняться пациентами с COVID.
«Какие бы творческие способы мы ни внедрили в протоколы профилактики делирия, они могут оказаться очень полезными», - сказал он. «Это включает в себя постоянное общение с членами семьи , привлечение фотографий и предметов из дома, а также видеосещения, если семья не может безопасно посетить».
А семьям и другим опекунам, которые изо всех сил пытаются заботиться о своих близких, он настоятельно рекомендует как можно скорее обратиться за помощью к своему лечащему врачу.
Вывод заключается в том, что для пациентов, госпитализированных с тяжелым COVID-19, когнитивные нарушения, включая депрессию и делирий, весьма вероятны, добавил он.
«В целом, это исследование подчеркивает еще одну причину, по которой вакцинация и предотвращение тяжелых заболеваний так важны. Могут возникнуть долгосрочные неврологические осложнения, о которых, возможно, мы не говорим так много, как следовало бы».
Статья опубликована в BMJ Open .