Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Исследование: коронавирус ведет к тяжелым психическим последствиям. Делирий - частое побочное явление тяжелой формы ковида

5:30:129/22/2021,от Университета МичиганаФото: pexels.com
0

Само заболевание может привести к снижению поступления кислорода в мозг, а также к развитию тромбов и инсульту, что приводит к когнитивным нарушениям.

COVID также связан с рядом других неблагоприятных исходов, которые, как правило, продлевают госпитализацию и затрудняют выздоровление
Сюжет: Третья волна коронавируса
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса

В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавирусаЧем лечить коронавирус: Минздрав придумал новые рекомендации для больных COVID-19Ещё 756 новости

Спустя более года после начала пандемии COVID-19 исследователи обнаруживают множество разрушительных последствий, с которыми пациенты могут столкнуться как во время, так и после госпитализации.

Новое исследование почти 150 пациентов, госпитализированных по поводу COVID в начале пандемии, показало, что у 73% был делирий, серьезное нарушение психического состояния, при котором пациент находится в замешательстве, возбужден и не может ясно мыслить, пишет medicalxpress.com.

Пациенты с делирием, как правило, болели тяжелее, имели больше сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и диабет, а также, по-видимому, имели более тяжелые заболевания, связанные с COVID, сказал автор исследования Филип Влисидес, доктор медицины, из отделения анестезиологии Michigan Medicine.

«COVID также связан с рядом других неблагоприятных исходов, которые, как правило, продлевают госпитализацию и затрудняют выздоровление», - добавил он.

Используя медицинские записи пациентов и телефонные опросы после выписки из больницы для группы пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в период с марта по май 2020 года, исследовательская группа попыталась выявить общие черты среди пациентов, у которых развился делирий. По словам Влисидеса, здесь играют роль несколько факторов.

Само заболевание может привести к снижению поступления кислорода в мозг, а также к развитию тромбов и инсульту, что приводит к когнитивным нарушениям. Кроме того, маркеры воспаления были значительно увеличены у пациентов с делирием. Путаница и возбуждение могут быть результатом воспаления головного мозга.

Что еще больше усугубляет травму, медицинские бригады часто неспособны выполнять стандартные техники уменьшения делирия, такие как упражнения, призванные заставить пациента двигаться или позволяющие посетителям или предметам из дома ориентировать пациентов во время пребывания в больнице.

Сказал Влисидес: «На раннем этапе пандемии мы не применяли стандартные протоколы профилактики делирия, как обычно. Основная причина этого заключается в том, что на ранней стадии пандемии, в довакцинную эру, у нас были ограниченные средства индивидуальной защиты и пытается ограничить заражение COVID и передачу болезней ".

Кроме того, существует корреляция между употреблением седативных средств и делирием: пациенты с делирием чаще и чаще получали седативные препараты в более высоких дозах. «Обычно внутривенно седативные препараты используются в отделениях интенсивной терапии, особенно для пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако, разговаривая с медсестрами, мы обнаружили, что пациенты с тяжелой формой COVID изначально были более бредовыми и возбужденными, что, возможно, побуждало к более активному применению седативных средств».

Исследование также показало, что когнитивные нарушения могут сохраняться даже после выписки. Почти у трети пациентов после выписки из больницы их делирий не отмечен как разрешенный, а 40% этих пациентов нуждались в квалифицированном медицинском уходе. Почти четверть пациентов показали положительный результат скрининга на делирий на основании оценки их опекуном. У некоторых пациентов эти симптомы длились месяцами. Это может значительно затруднить процесс выздоровления после госпитализации.

«Член семьи, который находится в замешательстве, имеет ограниченные возможности заботиться о себе и ему потребуется дополнительная помощь по уходу, что, безусловно, является большой проблемой».

Влисидес признает, что медицинские бригады делают все, что в их силах, с имеющимися у них ресурсами, особенно в связи с тем, что больницы продолжают заполняться пациентами с COVID.

«Какие бы творческие способы мы ни внедрили в протоколы профилактики делирия, они могут оказаться очень полезными», - сказал он. «Это включает в себя постоянное общение с членами семьи , привлечение фотографий и предметов из дома, а также видеосещения, если семья не может безопасно посетить».

А семьям и другим опекунам, которые изо всех сил пытаются заботиться о своих близких, он настоятельно рекомендует как можно скорее обратиться за помощью к своему лечащему врачу.

Вывод заключается в том, что для пациентов, госпитализированных с тяжелым COVID-19, когнитивные нарушения, включая депрессию и делирий, весьма вероятны, добавил он.

«В целом, это исследование подчеркивает еще одну причину, по которой вакцинация и предотвращение тяжелых заболеваний так важны. Могут возникнуть долгосрочные неврологические осложнения, о которых, возможно, мы не говорим так много, как следовало бы».

Статья опубликована в BMJ Open .

Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Девушки с красивой фигурой фотографии
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы были психологически подавлены во время болезни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом

Последние новости

Сезонный любовный гороскоп Весы для всех знаков зодиака на 22 сентября - 23 октября 2021 г.
6:00:01 9/22/2021
Сезонный любовный гороскоп Весы для всех знаков зодиака на 22 сентября - 23 октября 2021 г.
Исследование показало, что делирий - частое последствие тяжелой формы COVID-19
5:30:12 9/22/2021
Исследование показало, что делирий - частое последствие тяжелой формы COVID-19
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
4:00:31 9/22/2021
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
3:54:12 9/22/2021
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
3:06:28 9/22/2021
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
3:00:15 9/22/2021
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти
2:49:46 9/22/2021
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти
Хит Успенской отдали Казаченко: Хуже не будет. Автор обиделась на звезду шансона из-за гонорара
2:35:43 9/22/2021
Хит Успенской отдали Казаченко: Хуже не будет. Автор обиделась на звезду шансона из-за гонорара
Шокирующая смерть: Под Новосибирском прохожий захлебнулся грязью в вырытой коммунальщиками яме
2:16:47 9/22/2021
Шокирующая смерть: Под Новосибирском прохожий захлебнулся грязью в вырытой коммунальщиками яме
Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы
2:00:06 9/22/2021
Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы