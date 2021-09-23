Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября

Нас всех свои проблемы достали,
А у глухих проблем, совсем не счесть,
У переводчиков руки, словно из стали,
Работают часами – не попить, ни поесть.
И каждый день мелькают разные жесты,
Или гримасы особенные у лица,
Бывает, что жесты нужны жениху и невесте,
А бывает без них в суде не защитить истца!
Мы все разные – мир уж наш таков,
Существует триста жестовых языков,
Чтобы от мира и прогресса не отставать,
Чтобы друг дружку без проблем понимать.
Берегите друг друга, любите, цените,
И к людям особенным заботу проявите,
В международный день мы обсудим это,
Чтоб были счастливы все и зимой и летом.
Каждый право имеет на изъяснение,
На общение и на всеобщее понимание,
Есть те, кто общается движениями,
Что без слов разговаривают на расстоянии.
Существует множество жестовых языков,
Многогранна земля и порядок ее таков,
Но всех людей одно объединяет,
Они счастливы, когда их любовь наполняет.
Источник: pozdravkin.com