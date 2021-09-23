Как удалить оранжевые пятна с затирки для плитки в ванной комнате и душевой

Эксперт по ОЧИСТКЕ поделился советом 38p для удаления оранжевых пятен с затирки для плитки для ванной. Поклонники миссис Хинч утверждали, что их плитка снова стала «чисто белой».
Звезда уборки миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф, приобрела популярность после того, как поделилась своими советами и рекомендациями по уборке в социальных сетях и на телевидении. Энтузиасту уборки удалось набрать более 4,1 миллиона подписчиков в Instagram. Теперь ее поклонники создали свои собственные группы в социальных сетях, посвященные советам по уборке.
В одной из групп пользователь Facebook спросила, как удалить оранжевые пятна с раствора для душа, пишет express.co.uk.
Никки Дэвис спросила: «Привет! Лучшие советы по удалению оранжевых / розоватых пятен плесени из раствора под душем?
«Стыдно также сказать, что некоторые из них начинают чернеть - я хотел бы получить любой совет, который вы все можете дать».
Пост был завален сотнями комментариев за считанные минуты.
Некоторые из наиболее распространенных советов заключались в использовании отбеливателя либо с зубной щеткой, либо с бикарбонатом соды, либо с бумажными полотенцами.
Пользователь социальных сетей Луиза Девлин сказала: «Бикарбонат соды, отбеливатель и зубная щетка».
Норма Хоскинс ответила: «Я только что сделала это на этих выходных с затиркой и герметиком.
«Я положила чистый отбеливатель в распылитель, распылила всю затирку и герметик, оставила на пару часов и смыла. Снова чистый белый цвет - идеально! »
Саманта Дуроз сказала: «Отбеливатель и зубная щетка».
Вентилятор для чистки Вэл Дениз сказала: «Смочите туалетную бумагу или вату в отбеливателе и положите на герметик на ночь.
«К утру он будет выглядеть как новый. В чистке не требуется ».
Мэнди Хадд предложила: «Налейте чистый отбеливатель и оставьте на ночь».
Мишель Рейбоулд прокомментировала пост: «Отбеливатель и салфетка надавили на него, оставьте на ночь, и он просто сотрется».
Лиззи Форд написала в социальной сети: «Нанесите густой отбеливатель, потрите и смойте.
«Обильно нанесите густой отбеливатель и оставьте на 30 минут».
Вы можете купить жидкий отбеливатель всего за 38 пенсов в ASDA.
Другие супермаркеты продают аналогичные товары примерно по той же цене.
У некоторых поклонников миссис Хинч были другие предложения по избавлению от пятен.
Аврил Роултон сказала: «Большая часть розового апельсина - это просто мыльная пена, окрашенная красками в геле для душа, шампунях и т. Д.
«Хороший скраб с Pink Stuff или подобным должен начать очищать его».
Лиз Энн Робертс прокомментировала пост: «Не нужно смущаться.
«Плесень сначала становится розово-оранжевой, а затем становится черной.
«Просто так. Я обычно использую HG Mold Spray. Раз в неделю.
«И я держу окно открытым и вешалку для полотенец, кроме лета».
Сьюзи Скотт сказала: «Только что сделала мою с уксусом и бикарбонатом содовой пасты.
«Нанесите старую зубную щетку. Чтобы очистить его, нужно приложить немного усилий, но получается великолепно и без вредных химикатов ».