Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как удалить оранжевые пятна с затирки для плитки в ванной комнате и душевой

9:00:269/22/2021,MILLIE BULLФото: pixabay.com
0

Некоторые из наиболее распространенных советов заключались в использовании отбеливателя либо с зубной щеткой.

Некоторые из наиболее распространенных советов заключались в использовании отбеливателя либо с зубной щеткой

Эксперт по ОЧИСТКЕ поделился советом 38p для удаления оранжевых пятен с затирки для плитки для ванной. Поклонники миссис Хинч утверждали, что их плитка снова стала «чисто белой».
Звезда уборки миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф, приобрела популярность после того, как поделилась своими советами и рекомендациями по уборке в социальных сетях и на телевидении. Энтузиасту уборки удалось набрать более 4,1 миллиона подписчиков в Instagram. Теперь ее поклонники создали свои собственные группы в социальных сетях, посвященные советам по уборке.
В одной из групп пользователь Facebook спросила, как удалить оранжевые пятна с раствора для душа, пишет express.co.uk.

Никки Дэвис спросила: «Привет! Лучшие советы по удалению оранжевых / розоватых пятен плесени из раствора под душем?

«Стыдно также сказать, что некоторые из них начинают чернеть - я хотел бы получить любой совет, который вы все можете дать».

Пост был завален сотнями комментариев за считанные минуты.
Некоторые из наиболее распространенных советов заключались в использовании отбеливателя либо с зубной щеткой, либо с бикарбонатом соды, либо с бумажными полотенцами.

Пользователь социальных сетей Луиза Девлин сказала: «Бикарбонат соды, отбеливатель и зубная щетка».

Норма Хоскинс ответила: «Я только что сделала это на этих выходных с затиркой и герметиком.

«Я положила чистый отбеливатель в распылитель, распылила всю затирку и герметик, оставила на пару часов и смыла. Снова чистый белый цвет - идеально! »
Саманта Дуроз сказала: «Отбеливатель и зубная щетка».

Вентилятор для чистки Вэл Дениз сказала: «Смочите туалетную бумагу или вату в отбеливателе и положите на герметик на ночь.

«К утру он будет выглядеть как новый. В чистке не требуется ».

Мэнди Хадд предложила: «Налейте чистый отбеливатель и оставьте на ночь».
Мишель Рейбоулд прокомментировала пост: «Отбеливатель и салфетка надавили на него, оставьте на ночь, и он просто сотрется».

Лиззи Форд написала в социальной сети: «Нанесите густой отбеливатель, потрите и смойте.

«Обильно нанесите густой отбеливатель и оставьте на 30 минут».

Вы можете купить жидкий отбеливатель всего за 38 пенсов в ASDA.

Другие супермаркеты продают аналогичные товары примерно по той же цене.

У некоторых поклонников миссис Хинч были другие предложения по избавлению от пятен.
Аврил Роултон сказала: «Большая часть розового апельсина - это просто мыльная пена, окрашенная красками в геле для душа, шампунях и т. Д.

«Хороший скраб с Pink Stuff или подобным должен начать очищать его».

Лиз Энн Робертс прокомментировала пост: «Не нужно смущаться.

«Плесень сначала становится розово-оранжевой, а затем становится черной.

«Просто так. Я обычно использую HG Mold Spray. Раз в неделю.

«И я держу окно открытым и вешалку для полотенец, кроме лета».

Сьюзи Скотт сказала: «Только что сделала мою с уксусом и бикарбонатом содовой пасты.

«Нанесите старую зубную щетку. Чтобы очистить его, нужно приложить немного усилий, но получается великолепно и без вредных химикатов ».

Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Морозов после пластики: фанаты напуганы
уборкачисткалайфхак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть свои лайфхаки по очистке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом

Последние новости

Самые умные знаки зодиака: астрологи назвали шесть знаков, которые являются чрезвычайно умными гениями
8:00:52 9/22/2021
Самые умные знаки зодиака: астрологи назвали шесть знаков, которые являются чрезвычайно умными гениями
Что ужасное происходит с вашей кожей, когда вы спите с макияжем? Эксперты объяснили
7:25:05 9/22/2021
Что ужасное происходит с вашей кожей, когда вы спите с макияжем? Эксперты объяснили
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
7:00:04 9/22/2021
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
Сюрпризы ретроградного Меркурия в период Весов: что ожидает в отношениях и любви каждого знака зодиака с 22 сентября по 23 октября
6:00:01 9/22/2021
Сюрпризы ретроградного Меркурия в период Весов: что ожидает в отношениях и любви каждого знака зодиака с 22 сентября по 23 октября
Исследование: коронавирус ведет к тяжелым психическим последствиям. Делирий - частое побочное явление тяжелой формы ковида
5:30:12 9/22/2021
Исследование: коронавирус ведет к тяжелым психическим последствиям. Делирий - частое побочное явление тяжелой формы ковида
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
4:00:31 9/22/2021
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
3:54:12 9/22/2021
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
3:06:28 9/22/2021
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
3:00:15 9/22/2021
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти
2:49:46 9/22/2021
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти