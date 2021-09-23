Осенины 2021: Что обязательно нужно сделать в праздник урожая 24 сентября?

24 сентября в православных храмах отмечается день преподобной Феодоры Александрийской, которая жила в конце пятого века. По легенде, Феодора очень любила и уважала своего мужа, но однажды один знатный мужчина, заметив, что она очень красивая, совратил молодую женщину. Такое событие сильно повлияло на Феодору. Она стала ненавидеть свое тело и подвергала себя мучениям. В этот момент святая Феодора решила отправиться в монастырь, чтобы очистить свой грех трудом и усердными молитвами. Она в тайне от мужа сбежала из дома и, переодевшись в мужскую одежду, отправилась в мужской монастырь, поскольку боялась, что муж обнаружит ее в женском монастыре.
Традиционно на Федору отмечали третью встречу осени. И называли праздник Осенинами. Также в этот период начинался сезон проливных дождей, поэтому вокруг было много слякоти.
Крестьяне заканчивали жатву, убирали последний урожай с грядок и уносили ульи с пчелами. Такая традиция обеспечивала спокойную зиму всей семье до следующего лета.
Существовала интересная традиция, которая называлась обновлением огня. Крестьяне у себя дома тушили весь огонь, а потом зажигали новый - делая это ударами камня.
В этот день отдавалось Благодарение Матери—Земле. У себя дома славяне накрывали торжественный стол, за которым собирались все родственники, бабушки, дедушки, тети, вся семья. На столе обязательно ставились пироги из муки нового урожая. Которые получались вкуснее тех, что готовили осенью.