Эксперт по садоводству рассказывает, как сажать розу с голыми корнями, чтобы следующим летом она выглядела великолепно

Эксперт рассказал, как посадить розовый куст с голыми корнями, который теперь готов к «фантастической демонстрации» следующим летом.
Розы с голыми корнями можно начинать сажать поздней осенью, когда листья начинают опадать. Затем их можно высаживать с конца зимы до начала весны, когда они возобновят рост. Однако лучше не сажать их в мерзлую землю, пишет express.co.uk.
Если вы правильно посадите розы сейчас, у вас может получиться хорошо зарекомендовавший себя красивый куст роз, который год за годом будет давать вам потрясающие цветы.
Филип Харкнесс, отмеченный наградами селекционер роз, рассказал, как сажать розу с голыми корнями.
В 2014 году он рассказал Homebase UK, какие шаги нужно предпринять при посадке розы с голыми корнями.
Филипп сказал: «Прежде всего, важно не дать ему высохнуть, поэтому быстро окуните стебли в воду, а затем замочите корни.
Примерно минуты должно хватить.
Тогда у вас есть хорошая влажная роза, готовая к посадке.
«Первое, что вы делаете, это убедитесь, что нет кусочков, которые нужно обрезать».
Специалист по розам срезал поврежденные и слабые стебли у спящего растения.
Далее эксперт посоветовал найти точку, где роза была «привита».
Это будет служить ориентиром для вашего уровня почвы.
Он добавил: «Сделайте отверстие в нижней части компоста, разложите корни, а затем мы сможем засыпать его компостом».
Филип сказал, что вам нужно, чтобы растение было «довольно центральным» в горшке, а также «достаточно вертикальным».
Садоводства про сказал , что вы можете начать посадки голые корень розы с октября по март.
Он сказал: «Вы можете сделать это в любое время между октябрем и мартом, а затем в июне у вас появится цветочная роза, если вы позаботитесь о ней.
«Уход за ним означает полив, а в горшке, очевидно, вы должны поливать его после того, как посадили.
«Зимой не нужно держать его слишком влажным, но летом его нужно поливать ежедневно.
«Если жарко, нужно использовать инсектицид, чтобы не допустить насекомых.
«Еще одно, что вам нужно сделать, - это подрезать его.
«В марте вы должны его обрезать».
Профессионал по выращиванию роз сказал, что в марте вам нужно будет срезать ее от уровня почвы до длины указательного пальца.
Это гарантирует, что у вас будет красивое густое растение, и у вас будет «фантастическое зрелище на вашем патио».