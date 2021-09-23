Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильные молитвы о помощи в день Отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

2:30:399/23/2021Фото: pixabay.com
0

Рождество Богородицы — это особое и одно из самых почитаемых событий в православном мире.

В Рождество Божией Матери христиане молятся о здоровье, исцелении от бед

Отдание праздника — последний день периода попразднства. Богослужение на отдание праздника почти такое же, как и на сам праздник.

Рождество Богородицы — это особое и одно из самых почитаемых событий в православном мире. И, как сама Дева Мария, ее история рождения такая же необыкновенная. Рождение Божьей Матери было чудесным не потому, что она родилась без первородного греха. И не из-за того, что она родилась от девственницы, а потому, что она родилась от мужчины и ее бесплодной жены: Иоакима и Анны.

Преподобные родители Богородицы были настолько в отчаянии, что почти потеряли надежду на рождение ребенка, поскольку их возраст уже был преклонным. Однажды случилось чудо. К горевавшим супругам пришел Ангел и сообщил, что у них родится необыкновенная девочка, и назвать ее нужно Марией.

Ровно через положенный срок родилась Пресвятая Дева Мария, а когда ей исполнилось три года, то ее отдали в монастырь на служение Богу.

В Рождество Божией Матери христиане молятся о здоровье, исцелении от бед. Также святую просят о покровительстве в начинаниях, о защите своих детей от плохого, о здоровье пожилых родственников. А если в семье пока не родился малыш, то обязательно молятся о его скором рождении. Обратиться к Богоматери можно как своими словами, так и в специальной молитве. В обоих случаях важно, чтобы слова шли от чистого сердца. Нельзя просить о плохом.


В КНР оценили план Украины по уничтожению ВМФ России
Украине грозит полный демонтаж государственности
Генерал рассказал, сколько продержится польская авиация против РФ
Громкое признание Мордвиновой потрясло Сеть
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Жена Шумахера сделала важное заявление и расплакалась
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
С виду - безобидные красотки, зато в политике они - величина
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звезды 90-х, которые остались на плаву: сравни фото
vsenovosti.net
Самые красивые француженки: фото
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Животные, у которых морда - открытая книга: фото
Рыжие малышки, ставшие яркими звездами: фото
vsenovosti.net
Знаменитости, чей взгляд может в душу проникать: вот это глаза
vsenovosti.net
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
традициимолитвапраздникиРождество Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пойдете на службу в праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ

Последние новости

Сильные молитвы о помощи в день Отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября
2:30:39 9/23/2021
Сильные молитвы о помощи в день Отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября
США вводит новые санкции против 35 известных россиян. В списке даже Михаил Мишустин
2:25:18 9/23/2021
США вводит новые санкции против 35 известных россиян. В списке даже Михаил Мишустин
Осенины 2021: Что обязательно нужно сделать в праздник урожая 24 сентября?
2:00:31 9/23/2021
Осенины 2021: Что обязательно нужно сделать в праздник урожая 24 сентября?
Полный список членов экипажа АН-26, который пропал под Хабаровском
2:00:26 9/23/2021
Полный список членов экипажа АН-26, который пропал под Хабаровском
Под Хабаровском восстановили поиски загадочно исчезнувшего с радаров самолета АН-26
1:56:55 9/23/2021
Под Хабаровском восстановили поиски загадочно исчезнувшего с радаров самолета АН-26
24 сентября - День памяти преподобного Силуана Афонского: Запреты и традиции дня
1:30:14 9/23/2021
24 сентября - День памяти преподобного Силуана Афонского: Запреты и традиции дня
Петр и Павел Рябинники: кому по народным традициям 23 сентября нужно молиться и с помощью чего выгнать нечистую силу из дома
1:00:42 9/23/2021
Петр и Павел Рябинники: кому по народным традициям 23 сентября нужно молиться и с помощью чего выгнать нечистую силу из дома
23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика
12:15:12 9/23/2021
23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:49 9/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября
11:15:05 9/22/2021
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября