Сильные молитвы о помощи в день Отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

Отдание праздника — последний день периода попразднства. Богослужение на отдание праздника почти такое же, как и на сам праздник.
Рождество Богородицы — это особое и одно из самых почитаемых событий в православном мире. И, как сама Дева Мария, ее история рождения такая же необыкновенная. Рождение Божьей Матери было чудесным не потому, что она родилась без первородного греха. И не из-за того, что она родилась от девственницы, а потому, что она родилась от мужчины и ее бесплодной жены: Иоакима и Анны.
Преподобные родители Богородицы были настолько в отчаянии, что почти потеряли надежду на рождение ребенка, поскольку их возраст уже был преклонным. Однажды случилось чудо. К горевавшим супругам пришел Ангел и сообщил, что у них родится необыкновенная девочка, и назвать ее нужно Марией.
Ровно через положенный срок родилась Пресвятая Дева Мария, а когда ей исполнилось три года, то ее отдали в монастырь на служение Богу.
В Рождество Божией Матери христиане молятся о здоровье, исцелении от бед. Также святую просят о покровительстве в начинаниях, о защите своих детей от плохого, о здоровье пожилых родственников. А если в семье пока не родился малыш, то обязательно молятся о его скором рождении. Обратиться к Богоматери можно как своими словами, так и в специальной молитве. В обоих случаях важно, чтобы слова шли от чистого сердца. Нельзя просить о плохом.