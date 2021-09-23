Приметы в великий праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября 2021 год

Праздник Воздвижения креста Господа, знаменует дар вечной жизни и любви Божией, и отмечается ежегодно 27 сентября. В этот праздник вспоминают историю его обнаружения царицей Еленой, матерью Константина. Оказалось, что после распятия Христа, рядом с горой Голгофой, крест кинули в пещеру, которую закопали землей, а сверху построили языческий храм. Елена приказало снести языческое здание, а пещеру откапать. Когда ее откапали, то на месте обнаружили три креста. Чтобы понять какой из них Господень, их поочередно прикладывали к больной женщине. Когда очередь дошла до Креста Иисуса Христа, то она тут же вылечилась.
В народе это праздник особенно чтили, поэтому со временем собралось много примет, которые желательно соблюдать, чтобы не нагрешить в этот день.
На Воздвижение не планировали важные дела. Поскольку, что человек задумает в этот день, то непременно пойдет прахом, а любая инициатива окончится безрезультатно.
Запрещено на Воздвижение ходить в лес – Леший может поймать вас в свои сети и завести в чащу. В народе поговаривали, что в этот день он становится злее.
Нельзя в святой праздник громко кричать на кого-то и сквернословить.
В православный праздник запрещалось оставлять открытыми любые двери или окна, ведь через открытое место в дом легко попасть змеям, а через окна – нечистой силе.