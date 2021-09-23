Икона Воздвижения Креста Господня: В чем ее особая сила и почему она должна быть в каждом доме?

Икону Воздвижения Креста Господня написали разные иконописцы, по-разному описывая нахождение Креста Иисуса, стараясь указать основные детали. Для христиан того времени это было великое событие, поэтому в его честь было построено несколько храмов, церквей, были составлены молитвы, песни, тропарь, священные тексты, и была назначена дата того же праздника 27 сентября.
Когда царица Елена приказала раскопать пещеру, где мог находиться крест, раскопщики увидели три креста. Императрица Елена вместе с патриархом Макарием опознали Крест Иисуса по его чудодейственной силе. Он показал свою силу, когда крест приложили к больной женщине, и она тут же выздоровела. Люди, которые увидели такое чудо, захотели притронуться к кресту. Но народу было так много, что епископ с возвышенного места начал возводить Животворящий Крест над всеми собравшимися со словами "Господи, помилуй". Отсюда и название - Воздвижение Креста Господня.
Икона Воздвижение Креста Господня оказывала и оказывает очень серьезное значение в жизни православных и католических христиан.
Её уникальность, в первую очередь, в целительной силе, которой она способна навсегда избавить нуждающихся в помощи людей от множества негативных и болезнетворных обстоятельств.
В течение многих лет, икона Воздвижения Креста Господня, с помощью своих чудотворных свойств очень эффективно помогает христианам, а также больным детям раз и навсегда обрести покой, устраняя следующие недуги:
- заболевания костной ткани;
- частые головные боли;
- долгие зубные боли;
- помогает при бесплодии;