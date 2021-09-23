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Почему женщинам запрещается работать 30 сентября в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?

6:00:009/23/2021Фото: pixabay.com
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А чтобы в доме установилась гармония и понимание, по традиции нужно было, отправляясь в храм, покупать три свечи.

Каждая показала себя истинной христианкой

Римские мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать – София, была вдовой и очень верила в Бога. Она дала имена своим дочерям в честь главных людских добродетелей, и воспитала в них любовь к Богу. Святая София и ее дочери не стали отрекаться от своей веры в Господа. За что жестоко пострадали от Адриана в 117-138 годы.

30 сентября во всем христианском мире очень почитают святых и с благоговением вспоминают историю их непоколебимой веры. Когда девочек привели к императору, несмотря на возраст — каждая показала себя истинной христианкой, и даже под натиском жестоких пыток не сдалась на поклонение языческим богам.

Этот праздник отмечают с очень давних времен. Святой день обрел за время существования множество запретов и традиций. Самый главный запрет – на работу у женщин, вместо этого они должны пойти в храм молиться.

А чтобы в доме установилась гармония и понимание, по традиции нужно было, отправляясь в храм, покупать три свечи. Первые две ставили в храме, а третью приносили домой, и втыкали ее в испеченный пирог, над которым сорок раз читали молитву “Господи Помилуй!”, а в утренние часы вся семья должна съесть каравай.

Также в этот день женщины проливали слезы. Для того чтобы у домочадцев была счастливая судьба. И обязательно делали это в утреннее время, как София проливала слезы над телами своих дочерей.

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