Самые благоприятные виды работ с землей на выходных 25 и 26 сентября

25 и 26 сентября - Убывающая Луна. Знаете как это определить? Просто посмотрите на освещенную часть небесного тела. Если буква “С” стоит вертикально, в северном полушарии, то это последняя лунная четверть. Именно в этот момент растения направляют свой сок на кончики ветвей. Это идеальное время для удобрения почвы. Овощи и растения, как правило, сильнее устают в это время, а фрукты более вкусные и имеют яркий аромат.
Поэтому 25 сентября можно заняться подготовкой почвы к следующему году, удобрять, поливать, можно посадить сидераты.
Небольшой совет, как узнать определенную фазу луны: Если вы используете календарь Google, вы можете добавить фазы в свою существующую учетную запись, перейдя в раздел “Добавить календарь", а затем найдите расширение " Календарь фаз Луны”. Это поможет вам точно понять, когда убывающая, растущая или полная Луна.
26 сентября - Луна будет убывающей, это не самое лучшее время для работы в огороде. Но утром Земля выдыхает, что позволяет соку и воде подниматься. Поэтому стоит собрать урожай растений, части которых видно, которые находятся над землей. Например, капусту собирать 26 сентября - идеально. Это также лучшее время для нанесения некорневых кормов и спреев.
Вечером Земля вдыхает, что втягивает сок в корни и почву. Это лучшее время для посева семян, сбора корнеплодов, рытья почвы, подготовки к посадке и внесения компоста.