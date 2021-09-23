Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные дни октября 2021 года по лунному календарю для сделок, важных операций с деньгами

2:00:159/23/2021
0

В лунном календаре важных дел также есть такие даты, и важно знать о них, прежде чем планировать встречу или заключать какую-либо сделку.

Укрепить завоеванные позиции

У каждого из нас могут быть хорошие и плохие дни. В лунном календаре важных дел также есть такие даты, и важно знать о них, прежде чем планировать встречу или заключать какую-либо сделку.

1, 5, 7 октября - отдохнуть от деятельности предыдущих дней
2 , 4, 6 октября - завершить легкие проекты, начатые в 15 -й лунный день
3, 8, 9 октября -укрепить завоеванные позиции.
Для начальства:
4, 10,12 октября - не требуйте многого от своих сотрудников, дайте им отдохнуть
5, 11, 13 октября - отмените важные дела
6, 12, 15 октября - обсудите текущую ситуацию и примите решения
7, 14, 17 октября - избегайте суеты и напряжения
8, 16, 19 октября - развивайте отношения между сотрудниками
9, 18, 20 октября - устройте свое рабочее место более комфортно.
Для сотрудников:
10, 21, 23 октября - выполняйте привычную, обычную работу, которая не требует дополнительного внимания
11, 22, 24 октября - проведите день в обдуманном размышлении
25, 26, 27 октября - продолжайте торговать
28, 29, 30 октября- найдите время для хобби, музыки, поэзии или искусства.

Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Они шокируют нас до сих пор: красотки, погрязшие в разврате
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Так отдыхает высший свет: знаменитые снимки Слима Ааронса
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
календарьлунный календарьважные делакак выбрать дату
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем

Последние новости

Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября в частичное лунное затмение
2:00:56 9/23/2021
Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября в частичное лунное затмение
Благоприятные дни октября 2021 года по лунному календарю для сделок, важных операций с деньгами
2:00:15 9/23/2021
Благоприятные дни октября 2021 года по лунному календарю для сделок, важных операций с деньгами
БердскВ Бердске прорвало трубу после запуска тепла: Без отопления остались 10 домов в центре города
1:49:13 9/23/2021
В Бердске прорвало трубу после запуска тепла: Без отопления остались 10 домов в центре города
Долг коммунальщикам достиг 4,5 млрд рублей в Новосибирске после отмены пени из-за пандемии
1:36:37 9/23/2021
Долг коммунальщикам достиг 4,5 млрд рублей в Новосибирске после отмены пени из-за пандемии
В Хакассии 13-летнего мальчика нашли мертвым рядом с газовым баллоном: О подростке рассказали его близкие
1:08:47 9/23/2021
В Хакассии 13-летнего мальчика нашли мертвым рядом с газовым баллоном: О подростке рассказали его близкие
Самые благоприятные виды работ с землей на выходных 25 и 26 сентября
1:00:48 9/23/2021
Самые благоприятные виды работ с землей на выходных 25 и 26 сентября
Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней
1:00:44 9/23/2021
Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней
Заявление о дистанте в школах Новосибирской области сделало министерство образования
12:48:16 9/23/2021
Заявление о дистанте в школах Новосибирской области сделало министерство образования
При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ
12:27:37 9/23/2021
При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ
24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли
12:15:01 9/23/2021
24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли