Благоприятные дни октября 2021 года по лунному календарю для сделок, важных операций с деньгами

У каждого из нас могут быть хорошие и плохие дни. В лунном календаре важных дел также есть такие даты, и важно знать о них, прежде чем планировать встречу или заключать какую-либо сделку.
1, 5, 7 октября - отдохнуть от деятельности предыдущих дней
2 , 4, 6 октября - завершить легкие проекты, начатые в 15 -й лунный день
3, 8, 9 октября -укрепить завоеванные позиции.
Для начальства:
4, 10,12 октября - не требуйте многого от своих сотрудников, дайте им отдохнуть
5, 11, 13 октября - отмените важные дела
6, 12, 15 октября - обсудите текущую ситуацию и примите решения
7, 14, 17 октября - избегайте суеты и напряжения
8, 16, 19 октября - развивайте отношения между сотрудниками
9, 18, 20 октября - устройте свое рабочее место более комфортно.
Для сотрудников:
10, 21, 23 октября - выполняйте привычную, обычную работу, которая не требует дополнительного внимания
11, 22, 24 октября - проведите день в обдуманном размышлении
25, 26, 27 октября - продолжайте торговать
28, 29, 30 октября- найдите время для хобби, музыки, поэзии или искусства.