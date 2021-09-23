Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:499/22/2021Фото: pixabay.com
0

С этого дня начинают варить рябиновый квас, который используют для профилактики простуды. Также из ягод делают настойки на водке.

Много зайцев – на суровую зиму

Православные праздники 23 сентября 2021 года

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Преподобного Павла Послушливого, Печерского
Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского

Народные праздники и приметы

Петр и Павел Рябинники
Этот народный праздник посвящен памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

В этот день пучки рябины развешивают под крышей дома, чтобы ягоды дозрели и приобрели сладкий вкус. В доме рябину считают оберегом от нечистой силы.

С этого дня начинают варить рябиновый квас, который используют для профилактики простуды. Также из ягод делают настойки на водке.

Собирая урожай рябины необходимо оставить на дереве плоды для зверей и птиц, иначе человека будут преследовать несчастья.

Если рябина уродила скудно, то осень будет сухой.

Приметы


  • Небо кажется высоким – к вёдру.
  • Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая.
  • Много ягод на рябине предвещает суровую зиму.
  • Слабый мех у дичи – признак мягкой зимы.
  • Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам? Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/09/22/726652-kakoj-segodnya-cerkovnyj-prazdnik-22-sentyabrya-2021-i-chto-nelzya-delat-po-narodnym-primetamМного зайцев – на суровую зиму.

Источник: my-calend.ru

Так отдыхает высший свет: знаменитые снимки Слима Ааронса
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Прически, о которых лучше навсегда забыть: нелепые фото
vsenovosti.net
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Какой должна быть фигура женщин, чтобы нравиться мужчинам
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Названа неуязвимая категория людей перед COVID-19
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
традициипраздникинародный праздниккакой сегодня церковный праздникприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:49 9/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября
11:15:05 9/22/2021
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября
Эксперт по садоводству рассказывает, как сажать розу с голыми корнями, чтобы следующим летом она выглядела великолепно
11:00:51 9/22/2021
Эксперт по садоводству рассказывает, как сажать розу с голыми корнями, чтобы следующим летом она выглядела великолепно
Витамин С является важным питательным веществом, но есть семь признаков того, что вы съели его слишком много
11:00:05 9/22/2021
Витамин С является важным питательным веществом, но есть семь признаков того, что вы съели его слишком много
Магнитная буря 23 сентября 2021: как метеозависимым людям быстро успокоиться и уснуть?
10:45:28 9/22/2021
Магнитная буря 23 сентября 2021: как метеозависимым людям быстро успокоиться и уснуть?
Как удалить оранжевые пятна с затирки для плитки в ванной комнате и душевой
9:00:26 9/22/2021
Как удалить оранжевые пятна с затирки для плитки в ванной комнате и душевой
Самые умные знаки зодиака: астрологи назвали шесть знаков, которые являются чрезвычайно умными гениями
8:00:52 9/22/2021
Самые умные знаки зодиака: астрологи назвали шесть знаков, которые являются чрезвычайно умными гениями
Что ужасное происходит с вашей кожей, когда вы спите с макияжем? Эксперты объяснили
7:25:05 9/22/2021
Что ужасное происходит с вашей кожей, когда вы спите с макияжем? Эксперты объяснили
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
7:00:04 9/22/2021
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
Сюрпризы ретроградного Меркурия в период Весов: что ожидает в отношениях и любви каждого знака зодиака с 22 сентября по 23 октября
6:00:01 9/22/2021
Сюрпризы ретроградного Меркурия в период Весов: что ожидает в отношениях и любви каждого знака зодиака с 22 сентября по 23 октября