Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 23 сентября 2021 года
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Преподобного Павла Послушливого, Печерского
Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского
Народные праздники и приметы
Петр и Павел Рябинники
Этот народный праздник посвящен памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
В этот день пучки рябины развешивают под крышей дома, чтобы ягоды дозрели и приобрели сладкий вкус. В доме рябину считают оберегом от нечистой силы.
С этого дня начинают варить рябиновый квас, который используют для профилактики простуды. Также из ягод делают настойки на водке.
Собирая урожай рябины необходимо оставить на дереве плоды для зверей и птиц, иначе человека будут преследовать несчастья.
Если рябина уродила скудно, то осень будет сухой.
Приметы
- Небо кажется высоким – к вёдру.
- Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая.
- Много ягод на рябине предвещает суровую зиму.
- Слабый мех у дичи – признак мягкой зимы.
- Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам? Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/09/22/726652-kakoj-segodnya-cerkovnyj-prazdnik-22-sentyabrya-2021-i-chto-nelzya-delat-po-narodnym-primetamМного зайцев – на суровую зиму.
Источник: my-calend.ru