Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 сентября 2021 в России и мире

• День рождения поисковой системы «Яндекс»
• День рождения жевательной резинки
• День чайных драконов
• День празднования бисексуальности (Celebrate Bisexuality Day)
• День борьбы с незавершением детьми средней школы (Day of School Failure Prevention)
• День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого
• Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)
• День информационных подразделений МВД РФ
• День образовательных технологий (Education Technology Day)
• Собор Липецких святых
• Всемирный день бестраншейных технологий (World Trenchless Day)
• День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
• Зороастрийский праздник Сэдэ
• День приправы Заатар (Za`atar Day)
• День для себя (Innergize Day) - США
• День мороженого - Бразилия
• Праздник осеннего равноденствия (Shu-bun-no Hi) - Япония
• Четверг «Помни обо мне» (Remember Me Thursday) - США
• День зелёного кофе (Giornata del Caffe Verde) - Италия
• День собак в политике (National Dogs in Politics Day) - США
• День гастрономии - Франция
• День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) - США
• День государственного языка - Кыргызстан
• День американского пирога в горшочке (National Great American Pot Pie Day) - США
• День общественных библиотек (Dia de las Bibliotecas Publicas) - Аргентина
• День политических прав женщин (Dia Nacional de los Derechos Politicos de la Mujer) - Аргентина
• День закусочной палочки (National Snack Stick Day) - США
• День благословенного дождя (Blessed Rainy Day) - Бутан
• День «шашечной речи» (National Checkers Day) - США
• День учителя (National Teacher`s Day) - Бруней
• День памяти жертв геноцида (Holocaust Memorial Day) - Литва
• День «бирюзового разговора» (Teal Talk Day) - США
• День освобождения Чуука (Chuuk Liberation Day) - Микронезия
• Праздник святой Фёклы (Feast of Saint Thekla Day) - Испания
• День мучеников (Haryana Veer and Shahidi Divas) - Индия
• Национальный день (Saudi National Day) - Саудовская Аравия
• День Грито де Ларес (Grito de Lares) - Пуэрто-Рико
• Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения
• Пётр и Павел Рябинники (Именины рябины)
Важные события
• 23 сентября 1937 года образованы Архангельская и Вологодская области
• 23 сентября 1939 года в Нью-Йорке во время проведения Всемирной ярмарки заложена «Капсула времени», которую должны вскрыть через 5000 лет
• 23 сентября 1980 года в Северодвинске состоялся спуск на воду самой большой в мире подводной лодки «Акула»
• 23 сентября 1988 года в Москве открылся Дом-музей русского певца Фёдора Шаляпина
• 23 сентября 2008 года состоялась презентация первой версии операционной системы Android
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru