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Под Хабаровском восстановили поиски загадочно исчезнувшего с радаров самолета АН-26

1:56:559/23/2021Фото: Pixabay
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Для этого задействовали вертолет Ми-8 от МЧС и еще один вертолет и самолет.

Пока что только определено предположительное место крушения

23 сентября стало известно о том, что МЧС возобновили поиски с воздуха пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Среди основных версий предполагаемого крушения самолета предполагается ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

Как отмечает ведомство, поиски длились на протяжении всей ночи, спасательные самолеты и вертолеты ищут с воздуха. Отметим, в Хабаровске погода разъяснилась, на улице солнечно, сохраняется ветер с порывами 8-15 м/с, что улучшает условия для поисков.

Спасатели ведут осмотр таежной местности. Накануне поиски были осложнены темным временем суток, труднодоступной местностью и плохой погодой - шел дождь, отмечался сильный ветер.

Как сообщали в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Там нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком. В авиаслужбах сообщили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, где высота сопок составляет почти 1 000 м.

Напомним, самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска, на его борту находился экипаж в составе шести человек.

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