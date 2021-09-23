Под Хабаровском восстановили поиски загадочно исчезнувшего с радаров самолета АН-26

23 сентября стало известно о том, что МЧС возобновили поиски с воздуха пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Среди основных версий предполагаемого крушения самолета предполагается ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
Как отмечает ведомство, поиски длились на протяжении всей ночи, спасательные самолеты и вертолеты ищут с воздуха. Отметим, в Хабаровске погода разъяснилась, на улице солнечно, сохраняется ветер с порывами 8-15 м/с, что улучшает условия для поисков.
Спасатели ведут осмотр таежной местности. Накануне поиски были осложнены темным временем суток, труднодоступной местностью и плохой погодой - шел дождь, отмечался сильный ветер.
Как сообщали в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Там нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком. В авиаслужбах сообщили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, где высота сопок составляет почти 1 000 м.
Напомним, самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска, на его борту находился экипаж в составе шести человек.