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Полный список членов экипажа АН-26, который пропал под Хабаровском

2:00:269/23/2021Фото: Pixabay
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На предположительном месте крушения работают 70 человек и 20 единиц техники.

Поиски военного самолета продолжаются

22 сентября В Хабаровском крае военный самолет Ан-26 вылетел для совершения технического полета по проверке связи и потерпел крушение. На борту было шесть человек, как уведомляет региональное МЧС.

По словам ведомства, воздушное судно компании «Летные проверки и системы» скорее всего разбилось на территории Большехехцирского заповедника. С ним потеряли связь в 38 километрах от аэродрома под Хабаровском. Вертолет, отправленный на поиски, не смог обнаружить борт из-за тумана и темного времени суток. Вылет состоялся в 20:45 по хабаровскому времени. Но поиски не прекращались и ночью. Теперь потерпевших крушение ищут и поисковые вертолеты, и самолеты.

Отметим, что экипаж самолета возглавлял командир воздушного судна Симаков М.А, с ним летел второй пилот Попов Г.А., штурман Большаков А.А., бортмеханик Дрожжин Б.И., бортрадист Зайцев Д.Л., бортоператор Твердунов С.В.

Региональное управление МЧС направило на предполагаемое место крушения 70 человек и 20 единиц техники.

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