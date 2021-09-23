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23.09
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США вводит новые санкции против 35 известных россиян. В списке даже Михаил Мишустин

2:25:189/23/2021Фото: Pixabay
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В список вошли министры, российские бизнесмены и общественные деятели.

Пока что санкции не вступили в силу

22 сентября комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. Ведомство рекомендует властям рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян. Текст документа опубликован на сайте данного органа.

В нем указывается, что выделенные лица могут быть причастны к нарушениям прав человека.

В список вошли: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Также в него вошли: директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Надо отметить, что пока что этот документ имеет лишь рекомендательный характер и пока не рассмотрена Палатой представителей Конгресса США полного состава.

Список

1. Роман Абрамович (состояние $11,3 млрд - здесь и далее по данным Forbes)
Бизнесмен-миллиардер.

2. Денис Бортников Заместитель президента-председателя правления ВТБ. Сын Александра Бортникова, директора ФСБ.

3. Андрей Костин
Президент-председатель правления ВТБ.

4. Министр здравоохранения Михаил Мурашко

5. Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства. Сын Николая Патрушева, главы Совета Безопасности России.

6. Игорь Шувалов
Бывший первый вице-премьер. Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

7. Владимир Соловьев
Телеведущий.

8. Алишер Усманов ($13,4 млрд)
Бизнесмен-миллиардер.

9. Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета.

10. Александр Бортников Директор Федеральной службы безопасности.

11. Константин Эрнст
Генеральный директор телекомпании «Первый канал».

12. Виктор Гаврилов
Начальник управления экономической безопасности в ФСБ.

13. Дмитрий Иванов
Глава томского ФСБ во время отравления Алексея Навального. Повышен в должности до главы УФСБ по более крупной Челябинской области.

14. Александр Калашников
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

15. Сергей Кириенко
Первый заместитель главы Администрации президента, отвечает за внутреннюю политику.

16. Елена Морозова
Судья Химкинского районного суда.
17. Денис Попов
Прокурор Москвы.

18. Маргарита Симоньян
Главный редактор государственной медиа-сети RT.

19. Игорь Янчук Начальник ГУВД г. Химки.

20. Виктор Золотов
Директор Национальной гвардии, проявившей наибольшую активность в подавлении уличных акций, один из верных сторонников Владимира Путина.

21. Олег Дерипаска ($2,3 млрд)
Бизнесмен-миллиардер.

22. Алексей Миллер
Председатель Правления ОАО «Газпром».

23. Игорь Сечин
Председатель Правления ПАО «НК „Роснефть“.

24. Геннадий Тимченко ($14,4 млрд)
Бизнесмен-миллиардер.

25. Николай Токарев
Председатель правления Транснефти.

26. Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга, близкий соратник Владимира Путина.

27. Юрий Чайка Представитель президента в Кавказском регионе. До 2020 года был генеральным прокурором.

28. Андрей Картаполов
Заместитель министра обороны - начальник главного управления по Военно-политическим вопросам.

29. Павел Крашенинников
Депутат Госдумы, бывший министр юстиции, автор ряда репрессивных законов.

30. Михаил Мишустин
Премьер-министр России.

31. Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии.

32. Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента.

33. Сергей Собянин
Мэр Москвы.

34. Антон Вайно
Глава Администрации Президента.

35. Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

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