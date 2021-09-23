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В Бердске из-за аварии на трубопроводе без отопления остались три дома. Когда дадут тепло, рассказываем

3:35:009/23/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам начальника подразделения инженерной сети, проблема в данных домах в масштабах всего города - это ерунда. В целом подача отопления производится хорошо.

Аварии на трубопроводе непредсказуемы. Работы на улице Ушакова в 2017 году

Стало известно, как производится подача тепла в Бердске.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенков, отопление есть во всех учреждениях, ведь "социалку" подключили в первую очередь. Что касается жилого сектора, то тепло есть везде, кроме трех домов по улицам: К. Маркса, 71; Спортивная, 5; Ленина, 35.

Выяснилось, что по этим участкам производится замена трубопровода. По словам Лащенкова, при запуске отопления такое бывает. Переживать бердчанам по этому поводу не стоит, ведь рабочие все скоро устранят.

- На весь город три дома - ерунда,- произнес начальник подразделения инженерной сети.

Также стало известно, что сегодня, 23 сентября является последним днем подключения отопления.

- Мы идем в графике. Аварий серьезных у нас нет. Думаю все получат тепло сегодня в конце дня, - сказал Сергей Николаевич.

Напомним, что ранее директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин говорил, что при подаче отопления возникли проблемы с управляющими компаниями. Тепло начали запускать, но некоторые компании отказались его принять по причине нехватки слесарей и других неразберих.

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