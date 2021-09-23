В Бердске из-за аварии на трубопроводе без отопления остались три дома. Когда дадут тепло, рассказываем

Стало известно, как производится подача тепла в Бердске.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенков, отопление есть во всех учреждениях, ведь "социалку" подключили в первую очередь. Что касается жилого сектора, то тепло есть везде, кроме трех домов по улицам: К. Маркса, 71; Спортивная, 5; Ленина, 35.
Выяснилось, что по этим участкам производится замена трубопровода. По словам Лащенкова, при запуске отопления такое бывает. Переживать бердчанам по этому поводу не стоит, ведь рабочие все скоро устранят.
- На весь город три дома - ерунда,- произнес начальник подразделения инженерной сети.
Также стало известно, что сегодня, 23 сентября является последним днем подключения отопления.
- Мы идем в графике. Аварий серьезных у нас нет. Думаю все получат тепло сегодня в конце дня, - сказал Сергей Николаевич.
Напомним, что ранее директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин говорил, что при подаче отопления возникли проблемы с управляющими компаниями. Тепло начали запускать, но некоторые компании отказались его принять по причине нехватки слесарей и других неразберих.