Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней

1:00:449/23/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
0

Ночь между 20 и 21 числами будет самой светлой в октябре.

Фактически, ночь Новолуния продлится до 7:37 утра 7 октября

Выстраивать жизнь по фазам Луны – значит, быть в гармонии с природой. Под воздействием ночного светила не только океанские приливы, но и активность обитателей Земли. И сколько бы цивилизация не отделяла человека от природы, он всегда будет чувствовать влияние пиковых фаз – Новолуния и Полнолуния.

Обычно на календарный месяц приходится по одной полной и одной тёмной Луне. Изредка можно наблюдать два Полнолуния, так как лунный месяц короче обычного. Октябрь 2021 года, с астрономической точки зрения, будет самым обычным. Его Новолуние выпадает на среду 6 числа, а Полнолуние – на среду 20 октября.

Новолуние в Весах

На одной линии с Землёй и Солнцем Луна окажется 6 октября. Тень от нашей планеты не позволит ночному светилу отражать солнечный свет, в результате небо останется тёмным. Начало Новолуния ожидается в 14:05 по московскому времени.

Важно отметить, что для вычисления лунных суток в других часовых поясах, не нужно добавлять или отнимать часы. Вращение Земли заставляет небесные светила всходить примерно в одно и то же местное время – будь то Москва или Владивосток.

Фактически, ночь Новолуния продлится до 7:37 утра 7 октября. Всё это время доминирующим созвездием будут Весы – знак общения, контактов, гармоничного брака. Однако когда лунный диск скрывается в темноте, его энергия слабеет.

Доминирующее созвездие в Новолуние показывает, какие дела станут самыми выматывающими. Поэтому 6 октября хорошо провести в уединении, если это возможно. Стрессы, дедлайны и праздники могут подорвать здоровье, если выпадают на Новолуние.

День хорош для планирования, но не для активности. Лучше предпочесть отдых и несложную рутину тяжёлому труду. Общение с семьёй рекомендуется минимизировать до следующего дня. На деньги Новолуние почти не влияет: не будет ни прибылей, ни убытков.

Стричься и проводить косметологические процедуры не рекомендуется. Можно заняться йогой, принять ванну или записаться на массаж, чтобы сгладить уязвимость организма в Новолуние.

Полнолуние в Тельце

Ночь между 20 и 21 числами будет самой светлой в октябре. Полнолуние начнётся в 17:56 и продлится примерно сутки. В 22:59 доминирующее созвездие сменится с Овна на Тельца. Первое влияет на личность, индивидуальные убеждения и активность, второе – на финансовую сферу жизни.

Полнолуние – время максимальной магической энергии. Телец сделает эффективными обряды на деньги, проведённые после 23:00. При этом любовные чары лучше отложить на другую дату.

Многие весь день будут ощущать прилив энергии. Нужно направлять её в нужное русло, иначе есть угроза эмоциональных срывов. Здесь выручат творческие занятия, работа над новыми проектами, духовные практики.

От общения в Полнолуние лучше воздержаться, как и от крупных покупок. Алкоголь лучше исключить – в этот день он будет слишком сильно влиять на организм.

День благоприятен для смены имиджа, стрижки, физической активности. А серьёзные медицинские вмешательства лучше отложить.

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Девушки с красивой фигурой фотографии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
И знаменитости учились в школе: вот и фото
30 исторических фото из серии «любовь сильнее войны»
Отважные наездницы: фото грациозных девушек и их «подружек»
Девчонки, которые словно родились в седле
Знаменитости, чьи таланты после жизни оценили
Израильтянки, которые вошли в список самых-самых: ну это красотки
Снимки, доказывающие, что животные - отличные родители
октябрьноволуниеполнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наблюдаете за Луной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
И знаменитости учились в школе: вот и фото
30 исторических фото из серии «любовь сильнее войны»
Отважные наездницы: фото грациозных девушек и их «подружек»

Последние новости

Самые благоприятные виды работ с землей на выходных 25 и 26 сентября
1:00:48 9/23/2021
Самые благоприятные виды работ с землей на выходных 25 и 26 сентября
Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней
1:00:44 9/23/2021
Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней
Заявление о дистанте в школах Новосибирской области сделало министерство образования
12:48:16 9/23/2021
Заявление о дистанте в школах Новосибирской области сделало министерство образования
При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ
12:27:37 9/23/2021
При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ
24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли
12:15:01 9/23/2021
24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли
БердскВ огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа
12:11:37 9/23/2021
В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа
Путь в 1418 км до Байкала на инвалидной коляске преодолел Виктор Сибирин из Ачинска
11:48:57 9/23/2021
Путь в 1418 км до Байкала на инвалидной коляске преодолел Виктор Сибирин из Ачинска
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам: Законопроект Госдумы отклонен
11:30:31 9/23/2021
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам: Законопроект Госдумы отклонен
В Дудинке обиженный клиент разбил сковородкой банковский терминал
11:16:46 9/23/2021
В Дудинке обиженный клиент разбил сковородкой банковский терминал
В Подмосковье нашли трупы полицейского и его девушки в квартире
11:08:47 9/23/2021
В Подмосковье нашли трупы полицейского и его девушки в квартире