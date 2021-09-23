Новолуние и Полнолуние в октябре 2021: точные даты и особенности магических дней

Выстраивать жизнь по фазам Луны – значит, быть в гармонии с природой. Под воздействием ночного светила не только океанские приливы, но и активность обитателей Земли. И сколько бы цивилизация не отделяла человека от природы, он всегда будет чувствовать влияние пиковых фаз – Новолуния и Полнолуния.
Обычно на календарный месяц приходится по одной полной и одной тёмной Луне. Изредка можно наблюдать два Полнолуния, так как лунный месяц короче обычного. Октябрь 2021 года, с астрономической точки зрения, будет самым обычным. Его Новолуние выпадает на среду 6 числа, а Полнолуние – на среду 20 октября.
Новолуние в Весах
На одной линии с Землёй и Солнцем Луна окажется 6 октября. Тень от нашей планеты не позволит ночному светилу отражать солнечный свет, в результате небо останется тёмным. Начало Новолуния ожидается в 14:05 по московскому времени.
Важно отметить, что для вычисления лунных суток в других часовых поясах, не нужно добавлять или отнимать часы. Вращение Земли заставляет небесные светила всходить примерно в одно и то же местное время – будь то Москва или Владивосток.
Фактически, ночь Новолуния продлится до 7:37 утра 7 октября. Всё это время доминирующим созвездием будут Весы – знак общения, контактов, гармоничного брака. Однако когда лунный диск скрывается в темноте, его энергия слабеет.
Доминирующее созвездие в Новолуние показывает, какие дела станут самыми выматывающими. Поэтому 6 октября хорошо провести в уединении, если это возможно. Стрессы, дедлайны и праздники могут подорвать здоровье, если выпадают на Новолуние.
День хорош для планирования, но не для активности. Лучше предпочесть отдых и несложную рутину тяжёлому труду. Общение с семьёй рекомендуется минимизировать до следующего дня. На деньги Новолуние почти не влияет: не будет ни прибылей, ни убытков.
Стричься и проводить косметологические процедуры не рекомендуется. Можно заняться йогой, принять ванну или записаться на массаж, чтобы сгладить уязвимость организма в Новолуние.
Полнолуние в Тельце
Ночь между 20 и 21 числами будет самой светлой в октябре. Полнолуние начнётся в 17:56 и продлится примерно сутки. В 22:59 доминирующее созвездие сменится с Овна на Тельца. Первое влияет на личность, индивидуальные убеждения и активность, второе – на финансовую сферу жизни.
Полнолуние – время максимальной магической энергии. Телец сделает эффективными обряды на деньги, проведённые после 23:00. При этом любовные чары лучше отложить на другую дату.
Многие весь день будут ощущать прилив энергии. Нужно направлять её в нужное русло, иначе есть угроза эмоциональных срывов. Здесь выручат творческие занятия, работа над новыми проектами, духовные практики.
От общения в Полнолуние лучше воздержаться, как и от крупных покупок. Алкоголь лучше исключить – в этот день он будет слишком сильно влиять на организм.
День благоприятен для смены имиджа, стрижки, физической активности. А серьёзные медицинские вмешательства лучше отложить.