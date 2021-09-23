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Опасные магнитные дни для метеопатов в сентябре и октябре 2021 года: Какой силы ожидать магнитных бурь?

3:00:199/23/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Середина осени 2021-го будет спокойной: ожидается не более 4-х ощутимых геомагнитных воздействий.

Накануне «возмущённых» дней медики рекомендуют нормализовать режим сна и отдыха

Под геомагнитной бурей учёные понимают значительное возмущение в магнитосфере Земли. Его вызывают солнечные ветры, состоящие из ионизированных частиц. Сила действия Солнца на нашу планету позволяет судить о космической погоде, влиянию которой подвержены живые организмы и часть земной техники.

Предсказать геомагнитную бурю заранее сложно, поэтому даты в открытых источниках постоянно меняются. Наблюдение за активностью Солнца в мощные телескопы позволяет только предположить, когда очередной поток ветра из космоса достигнет Земли. Надёжность прогноза, сделанного за двое суток до события, равна всего лишь 50%. Довести уверенность до 95% можно только за пару часов до ожидаемой бури.

Середина осени 2021-го будет спокойной: ожидается не более 4-х ощутимых геомагнитных воздействий. Их даты весьма приблизительны, каждая взята за 4-20 дней до события, поэтому может измениться в результате дальнейших наблюдений учёных за Солнцем. Мощность геомагнитных бурь оценивается по 9-балльной шкале K-индекса.

26 сентября

Сентябрьские возмущения магнитосферы были не такими уж сильными, если сравнить их с 26-м числом. Мощность последней бури сентября оценивается в 5 баллов, а значит, её почувствуют не только метеозависимые. Космическая погода отразится практически на всех людях и животных.

2 октября

Слабая геомагнитная буря, ожидаемая в эту дату, имеет 3 балла. Её длительность – меньше суток, к 21:00 магнитосфера успокоится.

4-5 октября

Двухдневное возмущение начнётся с 3-х баллов и достигнет 4-х к ночи на 5 октября. Ко второму вечеру буря ослабеет до нормального показателя в 2 балла.

10 октября

С ночи в течение суток ожидается магнитная буря в 4 балла. К 11-му числу магнитосфера успокоится и останется стабильной на весь оставшийся октябрь.

Меры безопасности

Воздействие на людей будет разным – от едва заметных недомоганий до угрожающих здоровью состояний. Могут обостриться хронические заболевания, появиться нервозность, исчезнуть сон и аппетит.

Накануне «возмущённых» дней медики рекомендуют нормализовать режим сна и отдыха, исключить нагрузки, отказаться от вредных привычек. «Хроникам» по согласованию с врачом можно заранее купить медикаменты, уязвимым людям – остаться дома. При нарастании опасных симптомов может понадобиться скорая помощь.

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