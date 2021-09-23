Когда смотреть ошеломительный звездопад Дракониды в октябре 2021 года: Дата и примерное количество метеоров в час

Ежегодный октябрьский звёздный дождь в 2021-м году пройдёт с 6-го по 10-е число. Строго говоря, с неба будут падать не звезды, а метеоры – космические «пылинки», зрелищно сгорающие в атмосфере Земли. Именем Дракониды поток обязан созвездию, со стороны которого прилетает – Дракону.
Максимальной зрелищности звездопад достигнет в ночь с 8 на 9 октября. Интенсивность потока составит около 100 метеоров в час. Дракониды редко балуют зрителей высокой активностью, но её вспышки всегда внезапны. Например, в 2012 году Дракониды несколько часов радовали дождём в 500 метеоров в час.
С точки зрения науки
Мерцающие в атмосфере метеоры имеют более крупный источник, от которого они откалываются. В случае с Драконидами, это комета 21P/Джакобини-Циннера. Её устойчивая траектория движения позволяет наблюдать звездопады ежегодно, примерно в одни и те же дни октября.
На полный облёт вокруг Солнца комете Джакобини требуется 6,6 лет. Как только Земля в своём вращении догоняет комету, хвост последней обдаёт планету «пылинками». Они на небольшой, по космическим меркам, скорости в 20 км/с, входят в атмосферу. Там, на высоте около 100 км от поверхности Земли, метеоры сгорают белыми, желтоватыми и красноватыми вспышками.
Сила метеорного потока Драконид и видимость кометы-источника зависит от её близости к Солнцу. Осенью 2018-го комета была так ярко освещена, что её можно было увидеть в обычный бинокль. Звездопад тоже был зрелищным. Наиболее мощные потоки Драконид человечество наблюдало в 1998-м, 1946-м и 1933-м годах.
Наблюдаем правильно
Созвездие Дракона располагается над Северным полушарием планеты. Именно его жители, в том числе и россияне, смогут в полной мере насладиться небесным шоу. Для этого в сумерках 8 октября нужно занять удобную позицию на открытом месте, где городские огни не мешают наблюдению.
Ближе к 22:00 нужно найти на небе созвездие Дракона. Оно расположено левее и выше знакомой всем Большой Медведицы. Именно там будет находиться визуальный центр, из которого будут вылетать метеоры.
К счастью, свет Луны не помешает наблюдателям: спутница Земли будет находиться между Новолунием и первой четвертью роста. Если небо будет затянуто облаками, увидеть Дракониды будет практически невозможно. Но пусть этот факт не помещает загадать желание в волшебную ночь звездопада.