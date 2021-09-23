На Камчатке заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии

23 сентября ночью стало известно о пожаре, после которого следственные органы начали проверку после гибели пяти человек при пожаре в частном жилом доме в Петропавловске-Камчатском.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК России по Камчатскому краю. Предварительно ведомством установлено, что возгорание возникло в деревянном доме. В результате происшествия погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина. Личности погибших сейчас устанавливаются.
Следователи примут процессуальное решение по итогам доследственной проверки.