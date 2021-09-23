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23.09
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На Камчатке заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии

3:05:569/23/2021Фото: Pixabay
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СК ведет проверку по факту гибели людей.

Причины и обстоятельства возгорания уточняются

23 сентября ночью стало известно о пожаре, после которого следственные органы начали проверку после гибели пяти человек при пожаре в частном жилом доме в Петропавловске-Камчатском.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК России по Камчатскому краю. Предварительно ведомством установлено, что возгорание возникло в деревянном доме. В результате происшествия погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина. Личности погибших сейчас устанавливаются.

Следователи примут процессуальное решение по итогам доследственной проверки.

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