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23.09
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В Бердске дети 12 групп в садах ушли на карантин из-за коронавируса

3:19:359/23/2021Фото: Pixabay
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Статистика коронавируса не уменьшается.

Статистика коронавируса по Бердску
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На 23 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 328 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления заболевших, было взято 350 тестов. К счастью, выздоровели и выписались 2315.

Однако на сегодняшний день 5 новых пациентов зафиксировано с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2462 случая коронавирусной инфекции.

Отметим, что в образовательных организациях: заболевших ковид – 27 воспитанников (СОШ 8, ДС 19) + 3 сотрудника. Контактных всего 389, из них школы - 214, сады - 175. Закрыты по ковиду: 12 групп в дошкольных учреждениях и 5 классов.

По ОРВИ закрытых классов и групп нет.

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