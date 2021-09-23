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В Новосибирске пьяная мать жестоко избила маленького сына на улице, а после выдрала клок волос его защитнице

3:40:549/23/2021,Дарья КостинаФото: Скриншот с видео
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Чуть позже в соцсетях появилось видео, на котором Анастасия — именно так зовут очевидицу, пострадавшую от рук буйной женщины, рассказывает об этом инциденте.

Женщина пнула сына ногой в живот так сильно, что у ребенка слетела обувь
Женщина пнула сына ногой в живот так сильно, что у ребенка слетела обувь

Эта история произошла на днях в Первомайском районе Новосибирска: на ул. Аксёнова молодая мама сначала пинала своего маленького сына, а затем выдрала волосы очевидице, которая засняла все это на свой телефон. Чтобы усмирить буйную мамашу, построившей девушке пришлось вызывать полицию.

Чуть позже в соцсетях появилось видео, на котором Анастасия — именно так зовут очевидицу, пострадавшую от рук буйной женщины, рассказывает об этом инциденте. По словам автора, мальчика пнула ногой в живот его же мать. Удар был такой силы, что малыш упал и него слетела обувь. Сибирячка уверена: мать мальчика была пьяна.

— Я не смогла пройти мимо этой ситуации и начала снимать её на видео. Она набросилась на меня и вырвала клок волос. Я вызвала полицию, они взяли с меня показания. Это ненормально быть в таком состоянии и средь бела дня бить своего ребёнка, — рассказывала Анастасия.

После рассказа сибирячки о конфликте с неизвестной женщиной, избившей сына, в Интернете началось бурное обсуждение этой ситуации. Сибирячка Екатерина Куянова решила высказать своё мнение по поводу инцидента.

— Я возмущена! Возмущена безразличием людей! Не думаю, что она впервые его избила. Неужели соседи не знают, не слышат? Нет, всё они знают, но делают вид, что ничего не происходит!!!! Только Анастасия проявила мужество и заступилась за ребёнка. Нет, я её не знаю. Но она молодец. Если бы я была на её месте, поступила так же!
Я считаю, что необходимо предать огласке данную историю , потому что дети не должны страдать! Они должны быть защищены. Ребёнок — ни в чем не повинный человечек, который любит маму, любую. Это просто ужас дикий! А что она вытворяет дома, за закрытыми дверями — страшно подумать, — рассказала Екатерина.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», женщиной, которая избила сына и набросилась на прихожую, заинтересовалось ПДН. В пресс-службе МВД Новосибирска сообщили:

— Сотрудниками отдела полиции № 8 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску установлена 40-летняя женщина, которая наносила побои своему несовершеннолетнему ребенку. По результатам проверки данная гражданка поставлена на профилактический учет в ПДН как неблагополучный родитель и привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Также собран административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои), где потерпевшей является заявительница, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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матьновосибирскПинала в живот
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Правильно ли поступила девушка, вступившись за ребёнка?

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