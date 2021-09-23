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23.09
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В Новосибирске подростки из детского дома сломали прохожей нос. Новые подробности зверства

4:43:199/23/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено героем
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Горожанка якобы неаккуратно прошла мимо и наступила на ногу одному из них.

Сейчас подростков ищет полиция

Днем 18 сентября в Кировском районе Новосибирска несколько подростков напали на женщину, которая шла с 11-летним ребенком из школы. Инцидент случился возле общежития по улице Вертковская,14. Наталья хотела обогнать молодых людей, которые шли посередине тротуара, но случайно наступила на ногу одному из парней. Подростки посчитали это непростительным, за что 15-летняя девушка-подросток начала наносить горожанке удары.

- Супруга с сыном шли на факультатив. Перед ними шли молодые ребята, которые расположились по ширине на весь тротуар. Жена вежливо попросила их подвинуться. Они не ответили, а она решила всё-таки обогнать их, видимо наступила на кого-то. После чего услышала в свой адрес маты. Она попыталась выяснить, в чем дело. Девушка начала высказывать претензии, препираться. А потом ударила жену кулаком в лицо и пнула ногой в живот, - поделился в беседе с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» муж пострадавшей 23 сентября.

Молодые люди избивали Наталью на глазах у ребенка, что очень испугало его. Жительница Новосибирска достала телефон, чтобы заснять обидчиков, но они надели капюшоны и разбежались. После случившегося женщина отвела сына на занятия, а сама вызвала скорую помощь. Её отвезли в больницу, где диагностировали перелом носа со смещением и подозрение на сотрясение мозга. Также на лице остался синяк под глазом.

Супруг Натальи рассказал, что они начали искать очевидцев в социальных сетях. Им удалось найти несколько человек.

- По словам свидетелей, эти подростки из соседнего детдома. И они общаются в таком формате. Через маты, агрессию, нападения. Девушка, которая наносила удары, кажется занимается единоборствами, - добавил он.

Наталья уже написала заявление в полицию.

В пресс-службе регионального СУ СКР заявили, что по факту данного происшествия начата проверка. Выясняются личности участников конфликта, а также подробности инцидента.

- Следственным комитетом по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения несовершеннолетними телесных повреждений женщине на улице Вертковская, – рассказали в ведомстве.

Подписчик одного из новосибирских пабликов Антон Лещёв, который был свидетелем нападения, выложил пост об этом в социальной сети ВКонтакте.

- Женщина, на которую напали, шла по тротуару вместе с ребёнком. Подростки шли впереди, занимая всю площадь пешеходной дорожки. Для того, чтобы обойти их, женщина вежливо попросила уступить дорогу, и, протиснувшись слева, пошла вперёд. Подростки начали материться в адрес женщины, и она остановилась. На вопрос "Что произошло?" девушка в грубой форме ответила, что женщина наступила на её спутника, когда совершала "манёвр обгона". Женщина попросила не употреблять маты в свой адрес, на что получила несколько ударов в область живота и лица. Судя по технике, пострадавшая предположила, что девушка знакома с каким-то из видов единоборств, - написал мужчина.

Другой очевидец сообщил, что у нападавшей девушки в правом ухе была сережка в виде черного креста. Волосы черного цвета, с левой стороны выбриты, а с правой — длинные. На ней были спортивные штаны и черная футболка. Из верхней одежды - черно-красная олимпийка с логотипом Adidas.

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