В Хабаровском крае нашли обломки военного самолета Ан-26

Утром 23 сентября обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 обнаружены, сообщили региональные МЧС.
Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердила информацию об обнаружении частей военного самолета. Напомним, о крушении стало известно 22 сентября вечером, всю ночь шли поиски самолета, на борту которого находилось 6 человек.
Воздушное судно разбилось в заповеднике Большехехцирский, у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги.
В настоящее время решаются вопросы выезда на место. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники заповедников.
Отметим, что Большехехцирский заповедник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га. В администрации Корфовского поселения, что в 12 км южнее Хабаровска в лощине между хребтами Большой Хехцир и Малый Хехцир. Сейчас спасательные службы опросили население в попытке найти очевидцев ЧП, но таких не было.