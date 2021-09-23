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В Хабаровском крае нашли обломки военного самолета Ан-26

3:35:309/23/2021Фото: МЧС Хабаровского края
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Место крушения самолета зафиксировано в районе поселка Корфовский.

Самолет пропал с радаров 22 сентября
Самолет пропал с радаров 22 сентября

Утром 23 сентября обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 обнаружены, сообщили региональные МЧС.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердила информацию об обнаружении частей военного самолета. Напомним, о крушении стало известно 22 сентября вечером, всю ночь шли поиски самолета, на борту которого находилось 6 человек.

Воздушное судно разбилось в заповеднике Большехехцирский, у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги.
В настоящее время решаются вопросы выезда на место. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники заповедников.

Отметим, что Большехехцирский заповедник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га. В администрации Корфовского поселения, что в 12 км южнее Хабаровска в лощине между хребтами Большой Хехцир и Малый Хехцир. Сейчас спасательные службы опросили население в попытке найти очевидцев ЧП, но таких не было.

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