В России приостановлено производство вакцины против коронавируса «КовиВак»

Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не поставлял новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, сообщает Росздравнадзора. Издание «Коммерсантъ» провел расследование и подсчитал, что с момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.
Причиной тому стала установка нового оборудования для увеличения количества выпусков субстанции, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, техническая составляющая фабрик на данный момент не дает центру производить большой объем сырья. Технические работы продлятся 2 месяца.
Отметим, что в Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается. Как оказалось, спрос на данную вакцину очень высокий, предположительно, это связано с тем, что граждане понимают классическую разработку препарата и больше ей доверяют.
Добавим, что еще одной причиной по необходимости увеличить объемы производства вакцины – это экспорт. Ранее был проведен ряд экспериментов, который показали, что российская вакцина куда гораздо эффективнее, чем зарубежные аналоги.
До весны 2022 года "Спутник V" и "Спутник Лайт" будут занимать 95% российского рынка вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. По данным материалов госзакупок, сумма заказа на производство 90,2 млн доз «Спутника V» превысила 95 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа). Эксперт допускает, что «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» останутся нишевыми продуктами для желающих ревакцинироваться.