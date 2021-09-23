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Точечной застройки опасаются жители Бердска: Будет ли строить 16-этажку на детской площадке бизнесмен Голубев, ответили в мэрии

4:30:089/23/2021,Анастасия СолодковаФото: realty-berdsk.ru
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Бердчане обеспокоены возведением высотки во дворе дома №4 на ул. Свердлова, где по соседству со скандалами и судами построили несколько лет назад две 9-этажки.

Справа от 9-этажек располагается двор дома №4 на ул. Свердлова в Бердске

Проживающие в доме №4 на ул. Свердлова бердчане опасаются точечной застройки под своими окнами. По их словам, запланировано строительство многоэтажки. Жители 14-го квартала предполагают, что дом будет строить крупнейший бердский бизнесмен и застройщик Виктор Голубев.

- Собирается строить 16-этажный дом на нашем квартале — напротив центральной библиотеки. Это между детским садом и построенными недавно многоэтажками, по поводу которых были скандалы между застройщиками и суды, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» горожане.

По их словам, якобы разрешение на строительство 16-этажки уже получено. И вырастет новостройка на детской площадке, которую снесут ради строительства «свечки». Более того, бердчане полагают, что высотка будет не одна — по аналогии с теми, что выросли на перекрестке улиц К. Маркса и Красная Сибирь недалеко от ТЦ «Астор».

Замначальника управления градостроительства бердской мэрии Татьяна Замулина успокоила горожан. По ее словам, точечной застройки по указанному адресу не предполагается.
- Разрешение на строительство в том месте мы никому не выдавали. Да там и строить негде, - прокомментировала 23 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Замулина.

Она подчеркнула, что квартал в районе дома №4 на ул. Свердлова застраивать не планируют.

Местные жители были против строительства двух девятиэтажек у них во дворе в 2013 году. Но тогдашний мэр Бердска Илья Потапов дал разрешение. Напомним, что возмущенные точечной застройкой горожане приходили к градоначальнику на прием с «банкой варенья и коробкой печенья», ассоциируя главу города с мальчишом-плохишом, продавшимся «буржуинам». Они на буквально на коленях умоляли мэра остановить стройку. Таким образом строительство началось со скандала, а завершилось судами и арестами.

Скандальная история

Напомним, компания «Бердск-Инвест» и Виктор Голубев по договору о совместной деятельности построили две девятиэтажки. Бизнесмен должен был получить все квартиры, а «БИ» - все офисные помещения во вставке между домами. Но пока Голубев сидел в СИЗО по делу о подпольном нефтезаводе, руководство «БИ» заявило о банкротстве компании в связи с долгами. Однако в конкурсную массу не вошла задолженность перед Голубевым и офисные помещения. Более того, на дома и землю были наложены обременения. А поскольку квартиры продавались не по договорам долевого участия, а по агентским договорам, люди не могли оформить право собственности на свое жилье. Хотя большинство покупателей уже жили в новостройках.

«Бердск-Инвест» считал, что нечестной игрой занимался как раз Голубев. Один из учредителей «БИ» Николай Шамаль пояснял, что по его мнению, Голубев со своими приближенными, предположительно, подделывал различные бумаги. По его словам, никто не собирался продавать уже купленные квартиры. Их просто собирались оформить по закону. А конкурсный управляющий и вовсе пожаловался на бизнесмена в Следственный комитет, усмотрев в его действиях мошенничество в особо крупном размере. Дескать, Голубев пытался уйти от уплаты налогов.

Однако суд арестовал Шамаля и второго учредителя «БИ» Михаила Мурашова. Но в 2017 году они были оправданы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту приобретения ими – учредителями ООО «Бердск-Инвест» права на объект незавершенного строительства – административного двухэтажного здания на ул. Ленина, 44А), 159 УК РФ (по факту покушения на приобретение права на 128 квартир в домах 40/1 и 44/1 по ул. Ленина Бердска). В связи с непричастностью обвиняемых к совершению преступления, уголовное преследование в отношении них прекращено.

Также их оправдали по ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации, и тяжкие последствия). Ранее они были признаны виновными и получили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Более того, в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование Россия выплатила компенсацию морального вреда — 300 тыс. рублей Шамлю и 600 тыс. рублей Мурашову.

4-этажка может остаться без двора из-за точечной застройки, переживают местные жители

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