Срочник-боец MMA избил сослуживца для «поднятия боевого духа»

22 сентября журналисты пообщались с бойцом MMA Асхабом Магомедовым, который ранее устроил драку с сослуживцем, объясняя свои действия «поднятием боевого духа» солдата. Срочник пожаловался , что после публикации роликов в соцсетях его начали травить, сообщает Ni Mash в своем Telegram-канале.
Как рассказал спортсмен, попавшие на видео события произошли 30 мая 2020 года во время службы в разведке, где он регулярно проводил тренировки.
Асхаб отмечает, что его сослуживец был очень слабохарактерным, плаксивым. Для возмужания и поддержания боевого духа, спортсмен решил провести трехминутный спарринг по три раунда. Молодой человек опять начал плакать.
Пользователи интернета, увидев запись с дракой, начали осуждать Магомедова за разжигание национального конфликта между дагестанцем и русским. Однако сам срочник утверждает, что это не так.
-Я родился и вырос в Москве. У меня лучшие друзья русские, славяне, — отметил он.