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Срочник-боец MMA избил сослуживца для «поднятия боевого духа»

4:41:449/23/2021Фото: ТК MASH
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Теперть Асхаба Магомедова травят в интернете.

Асхаб Магомедов

22 сентября журналисты пообщались с бойцом MMA Асхабом Магомедовым, который ранее устроил драку с сослуживцем, объясняя свои действия «поднятием боевого духа» солдата. Срочник пожаловался , что после публикации роликов в соцсетях его начали травить, сообщает Ni Mash в своем Telegram-канале.

Как рассказал спортсмен, попавшие на видео события произошли 30 мая 2020 года во время службы в разведке, где он регулярно проводил тренировки.

Асхаб отмечает, что его сослуживец был очень слабохарактерным, плаксивым. Для возмужания и поддержания боевого духа, спортсмен решил провести трехминутный спарринг по три раунда. Молодой человек опять начал плакать.

Пользователи интернета, увидев запись с дракой, начали осуждать Магомедова за разжигание национального конфликта между дагестанцем и русским. Однако сам срочник утверждает, что это не так.

-Я родился и вырос в Москве. У меня лучшие друзья русские, славяне, — отметил он.

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