"Да, тут более чем грустно": Пациентка ковидного госпиталя Бердска написала откровенное письмо главврачу ЦГБ Дробинской и мэру Шестернину

Накануне в БЦГБ пришло письмо от пациентки ковидного центра Людмилы Москаленко - депутата Бердского Совета депутатов созыва 2005- 2010 годов. Она написала, что благодарна врачам за заботу, профессионализм и приветливость. Женщина попросила городское руководство беречь таких специалистов и способствовать их пребыванию в Бердске.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" публикует письмо полностью. Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены.
- Добрый день уважаемые жители Бердска. В силу сложившихся обстоятельств письмо это пишу, находясь в больнице – ковидном центре на ул. Попова в Бердске. Именно это обстоятельство подвигло меня обратиться к руководству города, руководству Бердского здравоохранения со своими эмоциями. Да, тут более чем грустно.
Но одолевают эмоции, захлёстывают чувства благодарности и признательности за это участие персонала, которое мы здесь получаем в эти трудные дни. 40 лет я не видела такого участия докторов, и медперсонала, в том числе младшего, с таким вниманием относящимся к больным. Контингент больных - 90% возрастные больные люди. А отделение само по себе определило диагноз. Персонал – 100% молодежь. Мало того, что все очень мобильные, приветливые, красивые, они ещё очень грамотные и терпимые! Всё расскажут о тебе, твоих результатах обследований, какие препараты назначены, что лечат, как лечат, как стараться справится с болезнью… Даже не очень понятливому человеку заметно – о нем заботятся, его поддерживают, кроме того, что продуктивно лечат. Для консультаций приглашают других профильных докторов, и те, с таким же участием, включаются в процесс лечения.
Это кажется из нашего далёкого прошлого или из приближающейся сказки (так хочется надеяться). Правда, конечно, и то, что при желании можно придраться к чему угодно, но такой цели нет. – Главное – люди с человеческими глазами, лицами, улыбками, руками. А всего главнее – со знаниями!!!!
У меня может быть, несколько субъективное мнение, потому что я вижу только отношения на 4-м этаже этой больницы и совершенно не имею представления ни о структуре госпиталя, ни о подчиненности, ни о том "какая политическая сила тут рулит". Но я это вижу, они тут другие!!! Не вчерашние… Конечно, есть большой страх, что эти умные, толковые быстро от нас уходят в другие всевозможные структуры, и именно поэтому захотелось написать такое обращение.
Уважаемый Евгений Анатольевич, персонально! Бердск принял Вас, надеется на Вас. Примите все возможные и невозможные меры, чтобы удержать эти жемчужины в Бердском здравоохранении. Придумайте коллегиально систему льгот:
1. Жильё, пусть ведомственное. Не одно поколение выросло и воспиталось в ведомственном жилье и были счастливы потому, что это все равно был наш дом.
2. Ставьте на вид этих нужных городу, горожанам людей, а не тех, кто бешеными темпами стремятся урвать у города себе благо, как будто им суждено прожить 7 жизней. От медицины, педагогики в первую очередь, по моему мнению, в большей мере зависит психологический климат в городе. Всем будет дышаться легче от этого.
Уважаемые депутаты! Обращение – не воевать друг с другом, а созидать во имя родного города! Направьте свои усилия не на увеличение капитала алчных, а потратьте свои знания, умения, эмоции на улучшение жизни земляков и в целом города. И правда, пора остановить экспансию, засилье алчных. Большинство из вас молодые, мы на вас надеемся. Предложите систему оплаты и поощрений этим молодым людям, что бы они не метались в поисках дополнительного дежурства, а после работы могли наслаждаться своей семьёй, жизнью. Дайте им возможность сохранить доброту, лучистость, и любовь к людям, к профессии. Когда этим ребятам будет хорошо в Бердске, сюда придёт много других хороших докторов. А мы все благодаря им будем счастливы и горды за наш город.
Уважаемая Алла Николаевна. Вас прошу передать слова признательности не только за внимание, но в основном за умение «работать в современном ключе», заведующей отделением Баженовой Ольге Петровне. Убеждена – этот микроклимат идет от неё. Лечащему врачу Цой Александру Александровичу, ему особая благодарность, психиатру Гарагула Татьяне Сергеевне, дежурному доктору (уточнить имя 5.09. была на обходе утром и вечером). Я готова за них говорить с высокой трибуны и призываю именно таких докторов считать достоянием медицины Бердска. И прошу главного врача удержать их именно здесь, чтобы они не растворились в «платной медицине» или в области. Они нужны в Бердске всеми усилиями. Медбратьям Юрию Юрченко и Павлу, девушкам медсестрам с медпоста спасибо за умение владеть аппаратами, четко ставить уколы в вену, за сноровку и доброе расположение к больным. Младшим медицинским сестрам, «кормилицам» - всем спасибо! Они там другие! Приветливые, участливые, старательные. И в этом, однозначно, роль заведующей, хотя я видела её только единожды.