В России наркоманов отправят в тюрьму на один год

Власти Татарстана утверждают, что одной из причин устойчивости проблем с наркотиками является «склонение потребителями наркотиков других лиц в совместное потребление». Поэтому авторы законопроекта предлагают включить новый квалифицирующий признак «из корыстных целей» по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
По предложению инициаторов, в документ включен пункт по лишению свободы на срок до одного года граждан, отказывающихся проходить лечение наркозависимости и реабилитации.
Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность за преступления, которые совершены по уголовной статье о нелегальном приобретении, хранении и переработке наркотиков.
Отметим, что документ уже опубликован в базе нижней палаты парламента.