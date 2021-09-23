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23.09
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В России наркоманов отправят в тюрьму на один год

5:23:579/23/2021Фото: Pixabay
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По предложению инициаторов, в документ включен пункт по лишению свободы на срок до одного года граждан, отказывающихся проходить лечение наркозависимости и реабилитации.

С законопроектом уже можно ознакомиться на сайте Госдумы

Власти Татарстана утверждают, что одной из причин устойчивости проблем с наркотиками является «склонение потребителями наркотиков других лиц в совместное потребление». Поэтому авторы законопроекта предлагают включить новый квалифицирующий признак «из корыстных целей» по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По предложению инициаторов, в документ включен пункт по лишению свободы на срок до одного года граждан, отказывающихся проходить лечение наркозависимости и реабилитации.

Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность за преступления, которые совершены по уголовной статье о нелегальном приобретении, хранении и переработке наркотиков.

Отметим, что документ уже опубликован в базе нижней палаты парламента.

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