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Когда в России начнется и закончится четвертая волна коронавируса: Неожиданный прогноз от известного вирусолога

7:18:269/23/2021,Валерия НипомнящаяФото: Минздрав НСО
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В стране колоссальная заболеваемость — каждый день прибавляются почти два десятка тысяч заразившихся.

В России до сих пор мало привитых от коронавируса людей

В России всё еще недостаточно людей привиты от коронавируса, поэтому началась очередная волна инфекции, сообщил редакции «Курьер. Среда. Бердск» российский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов. Ученый также добавил, что повышенную заболеваемость порождают новые возбудители.

- У нас в стране не спадает заболеваемость, хотя должна была. Это означает, что появилась новая подпитка. Третья волна плавно перешла в четвертую. Сложно предсказать, когда она закончится. Возник также новый дельта-вариант коронавируса. Он размножается в организме инфицированного человека примерно в 100-200 раз более интенсивно, чем предыдущий вариант. Соответственно, этот человек сильнее распространяет вирус, - сказал ученый в разговоре 23 сентября.

Эксперт отметил, что в России колоссальная заболеваемость — каждый день прибавляются почти два десятка тысяч заразившихся. Он считает, что нужно всеми силами уменьшать заболеваемость внутри страны: вакцинироваться, носить маски - в общем, наводить противоэпидемический порядок.

- Врачи сейчас находятся в очень тяжелой ситуации, неизвестной, потому что возбудитель новый, да еще и эволюционирует, хотя и медленно. Я бы порекомендовал всем людям повышать свое состояние здоровья всеми доступными методами. Снижать излишний вес, бывать на солнце, есть больше свежих овощей и фруктов, вести здоровый образ жизни, носить маски и обязательно вакцинироваться, - добавил он.

С начала сентября темпы распространения коронавирусной инфекции ускорились по всему миру. По статистике американского Университета Джонса Хопкинса, на 10 сентября зарегистрировано 233 миллиона заражений. Быстрее всего инфекция распространяется в Соединенных Штатах. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия. Заболеваемость во многих странах стала превышать летние показатели.

Стоит отметить, что в большинстве стран гораздо большее число привитых, чем в нашей стране. Количество вакцинированных в находится на уровне 55-80 процентов населения. А где-то достигает даже 90 %. При том, что в России поставили прививку только 32 % граждан.

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