В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»

22 сентября в городе местные жители запечатлели на фото необычное оптическое явление над Нарымским сквером. Снимки опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Многие пользователи сети написали в комментариях свои вариации названий данного явление «Глаз Саурона», «Оптимус Прайм», «ангел с мечом», а некоторые даже предположили, что это инопланетное вторжение.
Однако, все оказалось намного тривиальнее. На фото можно увидеть световой столб - редкое атмосферное явление, которое можно наблюдать в зимнее время года после заката или перед восходом Солнца.