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23.09
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В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»

6:04:399/23/2021Фото: АСТ-54
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Странное природное явление можно было заметить над Нарымским сквером.

Необычное, но эффектное оптическое явление

22 сентября в городе местные жители запечатлели на фото необычное оптическое явление над Нарымским сквером. Снимки опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Многие пользователи сети написали в комментариях свои вариации названий данного явление «Глаз Саурона», «Оптимус Прайм», «ангел с мечом», а некоторые даже предположили, что это инопланетное вторжение.

Однако, все оказалось намного тривиальнее. На фото можно увидеть световой столб - редкое атмосферное явление, которое можно наблюдать в зимнее время года после заката или перед восходом Солнца.

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