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"Мы хотим жить": В Бердске больная раком напишет мэру Шестернину из-за увольнения онкологов в ЦГБ

10:17:359/23/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанка рассказала, что и в доброе время попасть к врачу было затруднительно. Так, зимой она занимала очередь около поликлиники в 04:30 утра. Еще до открытия больницы и наступления рассвета, люди собирались в трескучий мороз толпами. Сейчас же, женщину из государственного лечебного учреждения направили прямиком в платную поликлинику.

Бердчанка намерена рассказать мэру Евгению Шестернину о ситуации с медиками
Сюжет: Онкология
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Болеющая раком пять месяцев не может добиться профессионального приема онколога в Бердске.

Напомним, что онколог в Бердске Олег Шпомер увольняется.

Как рассказала Инна Лебедева (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.), на прием к онкологу всегда было сложно записаться. Когда женщина только узнала свой диагноз, она вынуждена была приезжать в ЦГБ в 04:30 утра. В другое время, по словам бердчанки, попасть на прием было невозможно.

- Мы несколько дней в феврале и марте ездили так в больницу для того, чтобы взять первый талон к онкологу. В это ранее время около поликлиники уже находилось примерно по 5-7 человек, которые к своим специалистам занимали очередь. Люди в любой мороз ждали открытия поликлиники,- вспоминая произнесла Инна.

В апреле 2021 года Инне сделали операцию. Еле ходячая после операции бердчанка пришла в поликлинику и села около кабинета онколога. Проходящая мимо медсестра сообщила женщине, что ее врач находится в отпуске и посоветовала обратиться к онкологу Шпомеру. Именно он сказал Инне какой кабинет нужно посещать для обработки швов. Также специалист сообщил, что в дальнейшем, чтобы попасть к нему на прием, бердчанке необходимо позвонить и записаться. Спустя 3 месяца женщина попыталась это сделать.

- Я пыталась записаться, а мне сказали, что записи нет. Тогда я сказала мужу, чтобы он взял талон хотя бы к терапевту, так как я физически не могу стоять в очередях. Ему дали талон на его фамилию. Я пришла по этому талону, меня за это обругали и сказали, чтобы больше этого не повторялось. Они выписали мне направление на УЗИ, но также терапевт сказал, что я не его пациентка и идти все-таки нужно к онкологу, - произнесла Лебедева.

Сегодня, 23 сентября Инна позвонила в call-центр поликлиники. Ответ онкобольную женщину не обрадовал.

- Мне по телефону под запись говорят:"А вы знаете, что у нас онколог увольняется?" Я говорю:" Ну и что? Мне к онкологу". На это мне ответили:" Идите к платному", - передала диалог со специалистом call-центра горожанка.

По словам Инны Лебедевой, отношение к онкологическим больным хуже некуда.

- Онкологических больных Бердска бросили на умирание. До какой степени нас будут давить и уже так бессовестно? Когда я сидела около кабинета онколога там столько слез у людей было, столько прощаний с жизнью. Молодые люди! Мы хотим жить, а они нам не дают!- со слезами изрекла Инна.

Бердчанка пыталась позвонить главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской и в ее приемную, но как она говорит, трубку телефона там даже не поднимают. После огласки данной ситуации в СМИ, Инна намерена обратиться в приемную мэра, ведь такое обстоятельство дел дальше продолжаться не может. В открытие онкоцентра в ноябре 2021 года в Бердске женщина слабо поверила. Мол, а до открытия онкоцентра людям умирать?

Журналист "Курьер. Среда. Бердск" самостоятельно обратился в call-центр поликлиники с целью узнать, действительно ли Бердск останется без онкологов. Разговор со специалистом состоялся в следующем ключе:

- Здравствуйте! Хотела бы записаться к онкологу.
- К онкологу нет записи у нас.
- Почему?
- Потому что один онколог уволился, а у другого до 27 числа все расписано. 27 сентября он последний день работает.
- Когда можно будет позвонить? Другой онколог тоже увольняется?
- Другой тоже увольняется. Последний день работает 27 числа.
- Это который Лаптев?
- Лаптев уже уволился. Шпомер уходит.
- Как теперь записаться?
- А как вы запишитесь если все расписано уже?
- А после 27 числа?
- 27 сентября он последний день работает и увольняется.
- Новых специалистов не будет?
- Пока неизвестно
- И что делать теперь? В платную поликлинику идти?
- Пожалуйста к руководству нашему обращайтесь.

В пресс-службе ЦГБ Бердска нашу редакцию заверили, что из двоих специалистов увольняется один.

- В настоящее время Олег Шпомер еще работает. Да, он написал заявление на увольнение по личным обстоятельствам. Хотелось бы отметить, что это никак не связано с каким-то отношением к нему в БЦГБ и т.д. Наоборот, его очень ценят. С 1 октября выходит на прием Артем Евгеньевич Лаптев. Он продолжает прием. Он тоже по личным обстоятельства временно уходил, а с 1 октября он возвращается в штат БЦГБ и ведет прием дальше,- произнес начальник пресс-службы Аркадий Ефимович.

Как выяснилось, для того, чтобы онкобольным пациентам записаться на прием, им необходимо будет позвонить в поликлинику после 27 сентября, то есть ближе к дате выхода онколога на участок.

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С онкологами в Бердске проблемы?

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