Обновленный список погибших при крушении самолета АН-26 под Хабаровском. Умерли все пассажиры

23 сентября стало известно, после продолжительных поисков обломков военного самолета Ан-26, что весь экипаж, по предварительным данным, не выжил. Об этом сообщили экстренные службы региона.
Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что обломки самолета были найдены с вертолета Ми-8 во время поисков. Всего в операции задействовано 140 человек и 35 единиц техники.
22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы", он выполнял технический полет.
Экипаж самолета возглавлял командир воздушного судна Симаков М.А, с ним летел второй пилот Попов Г.А., штурман Большаков А.А., бортмеханик Дрожжин Б.И., бортрадист Зайцев Д.Л., бортоператор Твердунов С.В.