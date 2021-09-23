В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:
Ваше отношение к результатам выборов в ГД РФ и пойдёте ли Вы голосовать в следующий раз?
И пойдёте ли Вы голосовать в следующий раз?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:
Ваше отношение к результатам выборов в ГД РФ и пойдёте ли Вы голосовать в следующий раз?
От редакции
Проголосовали в этот раз?
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