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23.09
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Ваше отношение к результатам выборов в ГД РФ?

7:14:099/23/2021
0

И пойдёте ли Вы голосовать в следующий раз?

Выборы состоялись

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:

Ваше отношение к результатам выборов в ГД РФ и пойдёте ли Вы голосовать в следующий раз?

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