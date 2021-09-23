В Новосибирске студента журфака отчислили после публикации новостей о проблемах вуза. Скандальная история из первых уст

Студента второго курса отделения журналистики Новосибирского государственного университета Андрея Сивенка отчислили из учебного заведения. Он считает, что это связано с публикациями о проблемах вуза, которые он писал в своем Telegram-канале. В разговоре с редакцией «Курьер. Среда. Берсдк» молодой человек рассказал, что его восстановление в университете маловероятно, а на учебных сайтах НГУ его заблокировали.
Напомним, что Андрей ведет тг-канал «Ненаучный городок». Там он публикует посты о проблемах НГУ и Академгородка. Например, его тексты о том, как студентов просили отказываться от общежития, а также о задержании участников посвящения весной года текущего цитировали региональные и федеральные СМИ.
- Я думаю, что это было связано с моей активностью. На основе моих постов вышло много публикаций в СМИ. Они, скорее всего, могли как-то повлиять на имидж университета. Сейчас я знаю, что есть приказ на моё отчисление. Почти сразу меня заблокировали на учебных сайтах НГУ. Сейчас я жду ответ на обращение ректору, в котором я просил рассмотреть мою ситуацию на комиссии по решению конфликтов. Но думаю, что восстановление маловероятно, — поделился Андрей в разговоре с редакцией 23 сентября.
9 сентября в «Ненаучном городке» Сивенок разместил пост, который назвал «Как меня пытаются отчислить из НГУ». В нем он сообщил, что у него два раза не захотели принимать экзамен по русскому языку.
- Я пришел на экзамен, выучив 70 страниц билетов. И тут же вышел. Преподаватель Ольга Яковлева говорила, что мы можем принести проанализированный по плану текст, и это может повлиять на оценку. За несколько часов до начала выяснилось, что задание было обязательным. Преподаватель даже не стала слушать тех студентов, у кого его не было. В том числе и меня. Через две недели я пришел на пересдачу зачета, который я даже не начинал сдавать. В этот раз все началось хорошо, и я даже смог взять билет! Но спустя некоторое время, когда я уже был готов отвечать, Яковлева подошла ко мне и спросила, что я там делаю под партой. В ответ я сказал что ничего, потому что так и было, - сказано в тексте поста.
Бывший студент отметил, что преподаватель начала спрашивать, есть ли у него с собой телефон. При этом других студентов она об этопм не просила. Андрей достал телефон из кармана, на экране были уведомления, которые были не прочитаны в течение сорока минут. Но Яковлева указала студенту на дверь и сказала, что он будет пересдавать зачет осенью.
Сразу после студент написал обращение к декану факультета Ольге Журавель и института Андрею Зуеву. Через несколько дней Сивенка попросили прийти на встречу с руководством, где рассуждали о том, что он плохо учится. И что оснований не доверять преподавателю у них нет. По словам Андрея, декан сказала ему следующее: "Ты тратищь на посты в социальных сетях больше времени, чем на учебу".
- Ещё весной один из преподавателей посоветовал мне быть осторожнее именно в связи с публикациями в группе. Но я даже не рассчитывал, что такая ситуация может произойти в университете, который практически не был замечен в давлении на студентов. Отношение ко мне, как мне кажется, было не очень объективным. Возможно, причина в личном отношении преподавателя, - говорит он.
Андрей отметил, что несмотря на эту ситуацию, он всё равно продолжит заниматься журналистикой.
- Скорее всего буду работать и заниматься общественной деятельностью. Может быть в следующем году перепоступлю в другой ВУЗ, - добавил он.
Опыт "отчисления из-за мемов" 2019г. видимо прошёл даром
Обидно, но НГУ наступает опять на те же грабли.
Из-за неумения педагогов решать конфликты с учащимися, страдает рейтинг не только факультета, но и ВУЗ'а в целом