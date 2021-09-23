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Жена погибшего летчика АН-26 под Хабаровском рассказала новые подробности трагедии. Смотрите видео

7:53:079/23/2021Фото: ТК MASH
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Следственный комитет ведет проверки и расследование крушения самолета.

Расследование по крушению самолета продолжается

22 сентября 2021 года самолет АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от г. Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились 6 членов экипажа, сообщает СК РФ.

23 сентября 2021 года в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно самолета АН-26. На место обнаружения обломков самолета направлена наземная поисково-спасательная группа. Расследование уголовного дела продолжается.

Также супруга второго пилота самолета рассказала, что экипаж вылетел по установке компании, несмотря на плохие погодные условия.
По словам Анжелики, жены Георгия Попова, в этот день был сильный ветер, дождь и облачность, но компания "Лётные проверки и системы" дала установку на полёт. Состав должен был проверить и настроить оборудование, которое помогает заходить воздушным судам на посадку в хабаровский аэропорт.

Кроме того, все подробности авиакатастрофы девушка узнала из СМИ и от знакомых — компания, правоохранители и власти с ней на связь не выходили. Психологическую помощь родственникам также никто не оказывает.

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