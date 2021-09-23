Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует

8:31:539/23/2021Фото: Pixabay
0

В зависимости от степени нарушения водителя наказывали на сумму от 500 рублей до 5 000 рублей.

Автомобилисты теперь могут спокойно ездить

23 сентября стало известно о том, что ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

-Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП,— пояснили в ГУОБДД МВД России. При этом неизвестно, как давно это послабление работает.

Напомним, что фиксация скорости на дорогах России действует с 2013 года: сперва фиксируется время проезда машины первой камерой, затем (через несколько километров или сотен метров) — второй. Иногда используется система из трех или более устройств.

Отметим, таких устройств было тысячи. В зависимости от степени нарушения водителя наказывали на сумму от 500 рублей до 5 000 рублей.

Напомним, что в России шли долгие споры, по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Показания подруги пермского стрелка потрясли
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пляжные фото голливудских «богинь»: мужчинам лучше не смотреть
Снимки животных, которые весь мир заставили смеяться
Стильные ретро-фото, в которых редко кто рекламу заподозрит
Позор для звезд - успех для папарацци: над этими фото все хохочут
Женский волейбол - крутое развлечение, особенно для мужчин
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
Кедми поблагодарил США за заботу о российской экономике
Сатановский прокомментировал анонс ракет, нацеленных на Крым
штрафыпревышение скоростиотмена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Были ли у вас штрафы по данной категории?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Стильные красавицы в 50-х: потрясные фото
vsenovosti.net
В СССР женщины старались быть модными
vsenovosti.net
Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
И знаменитости учились в школе: вот и фото

Последние новости

В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует
8:31:53 9/23/2021
В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует
Жена погибшего летчика АН-26 под Хабаровском рассказала новые подробности трагедии. Смотрите видео
7:53:07 9/23/2021
Жена погибшего летчика АН-26 под Хабаровском рассказала новые подробности трагедии. Смотрите видео
В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября
7:41:17 9/23/2021
В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября
Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области
7:30:45 9/23/2021
Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области
БердскКогда в России начнется и закончится четвертая волна коронавируса: Неожиданный прогноз от известного вирусолога
7:18:26 9/23/2021
Когда в России начнется и закончится четвертая волна коронавируса: Неожиданный прогноз от известного вирусолога
Обновленный список погибших при крушении самолета АН-26 под Хабаровском. Умерли все пассажиры
7:08:42 9/23/2021
Обновленный список погибших при крушении самолета АН-26 под Хабаровском. Умерли все пассажиры
Бердск"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж
6:59:05 9/23/2021
"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж
В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
6:55:11 9/23/2021
В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке
6:38:35 9/23/2021
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке
В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»
6:04:39 9/23/2021
В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»