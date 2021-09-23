В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует

23 сентября стало известно о том, что ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.
-Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП,— пояснили в ГУОБДД МВД России. При этом неизвестно, как давно это послабление работает.
Напомним, что фиксация скорости на дорогах России действует с 2013 года: сперва фиксируется время проезда машины первой камерой, затем (через несколько километров или сотен метров) — второй. Иногда используется система из трех или более устройств.
Отметим, таких устройств было тысячи. В зависимости от степени нарушения водителя наказывали на сумму от 500 рублей до 5 000 рублей.
Напомним, что в России шли долгие споры, по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.