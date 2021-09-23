Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли

12:15:019/23/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Праздник осенины — Славянский Новый Год. Осенины — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник собранного урожая и день осеннего равноденствия.

Осенины

Целый год готовы были.
Ни о чем мы не забыли.
Урожай собрать пора.
Это мы всегда «Ура!».

И, конечно, есть причины
Поздравок принять. С почином!
Всем желаю я тепла,
Чтобы жизнь была светла.

Чтоб морковки, свеклы, брюквы
Вам хватило на всю кухню!
Чтобы голода не знали,
Урожай оберегали.

Осенины

Урожая праздник наступает.
Неизвестно, что он нам несет.
Пусть же будет у тебя, родная,
Здоровья и достатка на весь год.

Радости, любви, удачи, смеха,
Любящих и преданных друзей,
Кучу привелегий, денег, меха,
Будь в любой компании своей!

Осенины

Соберем в стога солому Мы по случаю такому. И на праздник урожая Всех девиц мы наряжаем, А парней готовим в пляс, Чтобы вышел праздник наш! Пусть хлеба растут златые, Пусть поля полны хмельные, Пусть амбары через край — Вот какой наш урожай! И здоровья пахарям, Чтоб полны поля Могли бы обрабатывать, Да их и восхвалять!

Источник: pozdravok.ru

Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Девушки из провинции: видно сразу
vsenovosti.net
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Уникальные кадры, что не попали в учебники истории
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Генерал рассказал, сколько продержится польская авиация против РФ
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Фотографии девушек с красивым телом
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Прически, о которых лучше навсегда забыть: нелепые фото
vsenovosti.net
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиОсенины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Девушки с красивой фигурой фотографии
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки

Последние новости

24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли
12:15:01 9/23/2021
24 сентября – Осенины: огненные картинки и милые поздравления на праздник урожая и день Матери-земли
БердскВ огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа
12:11:37 9/23/2021
В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП: До Бердска из Новосибирска ехали 4 часа
Путь в 1418 км до Байкала на инвалидной коляске преодолел Виктор Сибирин из Ачинска
11:48:57 9/23/2021
Путь в 1418 км до Байкала на инвалидной коляске преодолел Виктор Сибирин из Ачинска
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам: Законопроект Госдумы отклонен
11:30:31 9/23/2021
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам: Законопроект Госдумы отклонен
В Дудинке обиженный клиент разбил сковородкой банковский терминал
11:16:46 9/23/2021
В Дудинке обиженный клиент разбил сковородкой банковский терминал
В Подмосковье нашли трупы полицейского и его девушки в квартире
11:08:47 9/23/2021
В Подмосковье нашли трупы полицейского и его девушки в квартире
В России школы и университеты переходят на дистанционное обучение
10:31:10 9/23/2021
В России школы и университеты переходят на дистанционное обучение
Путин поставит точку в вопросе возможного перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
10:23:33 9/23/2021
Путин поставит точку в вопросе возможного перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
Бердск"Мы хотим жить": В Бердске больная раком напишет мэру Шестернину из-за увольнения онкологов в ЦГБ
10:17:35 9/23/2021
"Мы хотим жить": В Бердске больная раком напишет мэру Шестернину из-за увольнения онкологов в ЦГБ
В Хабаровском крае спасатели нашли останки погибших в авиакатастрофе АН-26
10:16:43 9/23/2021
В Хабаровском крае спасатели нашли останки погибших в авиакатастрофе АН-26