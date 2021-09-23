Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной

23 сентября проходят похороны ещё троих погибших при стрельбе в Перми 20 сентября: Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной. Всех, кроме Анны Айгельдиной похоронят в Перми. С 24-летней выпускницей простятся на Родине — девушку похоронят в Камбарке.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в Перми простились с Ксенией Самченко, Екатериной Шакировой и Ярославом Арамелевым.
«Курьер. Среда. Бердск» 23 сентября побеседовал с подругой Екатерины Шакировой Алиной. Девушка поделилась, что дружила с погибшей с самого детства.
— Были лучшими подругами с детства. Она всегда была улыбчивой, жизнерадостной, доброй и открытой. Занималась плаванием, окончила художественную школу. Училась в ПГНИУ на географическом факультете. Думаю, что выбор факультета был связан с её любовью к путешествиям, — рассказала девушка.
Напомним, 20 сентября первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров устроил теракт в Пермском университете. В результате стрельбы пострадали 43 человека, шестеро погибли. Остальных развезли по трем больницам города, часть позже транспортировали в Москву.
Самого стрелка при задержании ранили. 18-летнему Тимуру Бекмансурову ампутировали часть ноги, сейчас стрелок по-прежнему без сознания.
Известно, что занятия в Пермском университете прекращены до 27 сентября.