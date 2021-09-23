Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной

8:43:059/23/2021,Дарья КостинаФото: Соцсети Пермского университета
0

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в Перми простились с Ксенией Самченко, Екатериной Шакировой и Ярославом Арамелевым.

При стрельбе в Пермском университете погибло 6 человек
При стрельбе в Пермском университете погибло 6 человек
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
"Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку": Пермь прощается с убитыми Тимуром Бекмансуровым в массовом расстреле вуза

"Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку": Пермь прощается с убитыми Тимуром Бекмансуровым в массовом расстреле вуза46-летний учитель физкультуры умер при заполнении журнала: Подробности трагедии рассказал друг погибшегоЕщё 1000 новости

23 сентября проходят похороны ещё троих погибших при стрельбе в Перми 20 сентября: Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной. Всех, кроме Анны Айгельдиной похоронят в Перми. С 24-летней выпускницей простятся на Родине — девушку похоронят в Камбарке.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в Перми простились с Ксенией Самченко, Екатериной Шакировой и Ярославом Арамелевым.

«Курьер. Среда. Бердск» 23 сентября побеседовал с подругой Екатерины Шакировой Алиной. Девушка поделилась, что дружила с погибшей с самого детства.

— Были лучшими подругами с детства. Она всегда была улыбчивой, жизнерадостной, доброй и открытой. Занималась плаванием, окончила художественную школу. Училась в ПГНИУ на географическом факультете. Думаю, что выбор факультета был связан с её любовью к путешествиям, — рассказала девушка.

Напомним, 20 сентября первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров устроил теракт в Пермском университете. В результате стрельбы пострадали 43 человека, шестеро погибли. Остальных развезли по трем больницам города, часть позже транспортировали в Москву.

Самого стрелка при задержании ранили. 18-летнему Тимуру Бекмансурову ампутировали часть ноги, сейчас стрелок по-прежнему без сознания.
Известно, что занятия в Пермском университете прекращены до 27 сентября.

Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Люди, которым фотошоп противопоказан
Обворожительные звёзды 50-х в пленительных чулочках: 30 фото
Названа неуязвимая категория людей перед COVID-19
Забавные снимки, которые точно поднимут настроение
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Ширвиндт пояснил журналисту Гордону «чей Крым?»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Уникальные кадры, что не попали в учебники истории
35 непослушных детей, которых оставили одних на пять минут
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
10 великих политиков, которые изменили ход мировой истории: фото
Приколы из мира спорта обескураживают
vsenovosti.net
Генерал рассказал, сколько продержится польская авиация против РФ
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
пермьрасстрелялТимур БекмансуровТимур Бекмансуров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло стать причиной теракта в университете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net

Последние новости

Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной
8:43:05 9/23/2021
Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной
В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует
8:31:53 9/23/2021
В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует
Жена погибшего летчика АН-26 под Хабаровском рассказала новые подробности трагедии. Смотрите видео
7:53:07 9/23/2021
Жена погибшего летчика АН-26 под Хабаровском рассказала новые подробности трагедии. Смотрите видео
В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября
7:41:17 9/23/2021
В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября
Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области
7:30:45 9/23/2021
Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области
БердскКогда в России начнется и закончится четвертая волна коронавируса: Неожиданный прогноз от известного вирусолога
7:18:26 9/23/2021
Когда в России начнется и закончится четвертая волна коронавируса: Неожиданный прогноз от известного вирусолога
Обновленный список погибших при крушении самолета АН-26 под Хабаровском. Умерли все пассажиры
7:08:42 9/23/2021
Обновленный список погибших при крушении самолета АН-26 под Хабаровском. Умерли все пассажиры
Бердск"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж
6:59:05 9/23/2021
"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж
В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
6:55:11 9/23/2021
В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке
6:38:35 9/23/2021
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке