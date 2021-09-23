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Путь в 1418 км до Байкала на инвалидной коляске преодолел Виктор Сибирин из Ачинска

11:48:579/23/2021,Валерия НипомнящаяФото: vk.com/sibirinviktor
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Километры - по числу дней Великой Отечественной войны. Дорога заняла у экстремала 42 дня. Путешественник двигался по трассе, толкая коляску руками, ночевал в палатке, готовил себе сам.

Свой путь Виктор начал 12 июля

Виктор Сибирин из Ачинска самостоятельно доехал до Байкала на инвалидной коляске. 38-летний мужчина начал свой путь 12 июля и преодолел его за 42 дня. Всего Виктор проехал маршрут в 1418 километров,толкая коляску руками. В путешествие он взял с собой палатку, спальник, еду, одежду и воду.

- Я поехал на Байкал, потому что расстояние от Ачинска дотуда - 1418 километров. Ровно столько же дней шла Великая Отечественная война, на которой погибли мои предки. Мой дед двоюродный на Рейхстаге расписался, родной дед воевал до 1947 под Кёнигсбергом. Когда всё это у меня в голове сложилось, то появилось понимание, что пришло время это сделать, - рассказал Виктор в беседе с журналистом редакции «Курьер. Среда. Бердск» 23 сентября.

Путешественник останавливался ночевать в палатке возле трассы, а еду готовил себе сам.

- Ехал только на коляске, без дополнительного транспорта, без чьей-то помощи. Останавливался на трассе. Там, где есть съезд. Чтобы можно было спуститься, а потом вернуться. Спал только в палатке. Планировалось, что доберусь за 40 дней, но Небесной канцелярии оказалось виднее, дожди не дали быстрее доехать.

Обратно домой сибиряк возвращался на поезде.

- Люди постоянно останавливались, пытались подвезти, предлагали помочь заехать в горку. В основном попадались хорошие. Я им объяснял, что у меня есть цель, поэтому я должен добиться её сам. Истории веселые каждый день были. Каждый день происходило что-то интересное, - говорит житель Ачинска.

Это не первое самостоятельное путешествие Виктора на дальние расстояния. Преодолевать столько километров ему помогают упорные тренировки в спортзале.

- Это не первое такое путешествие, но самое длительное. Я к нему готовился почти всю жизнь, как я понял уже в процессе передвижения. Потому что были такие ситуации, когда я понимал, что если бы в то время, когда еще ходил, я этому не научился, то я бы не вывез некоторые моменты, - рассказывает Виктор.

В дороге сибиряк сталкивался с разными трудностями — непогодой, поломкой колеса, неожиданными стоянками.

- На Байкале классно. Но я только ноги помочил. Если бы я раньше приехал, как раз бы застал хорошую погоду. А так был ветер и дождь, а еще обратная волна, шторм. Если бы не это, я бы обязательно залез в воду, несмотря на то, какая температура воды. Но зато будет повод съездить туда еще раз, - поделился путешественник.

В 26 лет Виктор получил перелом позвоночника. После множественных операций он так и не смог ходить. Но он не отчаялся и всё так же живет полноценной жизнью. Сейчас он входит в сборную Красноярского края по керлингу на колесах.

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