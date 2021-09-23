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23.09
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Индексации пенсий работающим пенсионерам не будет в России: Решение правительства

9:10:049/23/2021Фото: Pixabay
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Правительство РФ дал резко отрицательный отзыв на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Работающим пенсионерам поблажек не предусмотрено

22 сентября Правительство РФ опубликовало документ, в котором указывает, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.

Также в документе отмечено, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичными заявлениями – в 2017, 2019 и в 2020 г.

Напомним, 26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Думу законопроект, которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Авторы в пояснительной записке отмечали, что после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть из них ушла в сферу теневой занятости.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» пенсии будут проиндексированы только неработающим пенсионерам. Сумма пенсии составит 18 521 рубль в месяц.

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