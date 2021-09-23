В Бердске разом увольняются два единственных онколога. Так ли это, рассказываем

Бердчане всерьез встревожены увольнением онколога Олега Шпомера. По мнению людей, в ЦГБ и так осталось мало врачей, а тут еще и увольнение. Также бердчане сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что заявление об увольнении на стол Алле Дробинской якобы подал и другой онколог - Артем Лаптев.
Для уточнения информации, редакция обратилась в пресс-службу БЦГБ. Как стало известно, Олег Шпомер увольняется по личным обстоятельствам. В пресс-службе подчеркнули, что его уход никак не связан с отношением к нему в коллективе. Наоборот, врача очень ценят коллеги. Артем Лаптев из штата поликлиники насовсем никуда не уходит. Его уход был временным и связан также с личными обстоятельствами. Прием у Лаптева начнется 1 октября.
Таким образом, нуждающиеся в консультации специалиста бердчане, могут позвонить в Call- центр поликлиники после 27 сентября по номеру: 8(383-41) 5-56-10 и узнать, как записаться к специалисту.
Напомним, что до конца 2021 года на базе поликлиники №2 Бердска появится онкоцентр. Сейчас в помещениях Бэмзовской больницы идет ремонт. Создание центра амбулаторной онкологической помощи в ЦГБ Бердска предусмотрено в региональном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями". По этой программе, входящей в нацпроект "Здравоохранение", онкоцентры открываются в Новосибирской области с 2019 года. На 2021-й запланировано развитие сети амбулаторной онкологической помощи не только в Бердске, но и в Искитимской и Тогучинской райбольницах.