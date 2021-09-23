В Москве наказали главу МВД из-за сотен штрафов блогера Била

Сегодня утром 23 сентября Мосгорсуд вынес частное постановление на имя руководителя столичного МВД России из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била. Молодой человек устроил ДТП в центре Москвы в апреле этого года.
22 сентября стало известно, что Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Было принято решение оставить без изменения предыдущий приговор Пресненского районного суда Москвы от 14 июля 2021 года. Согласно этому приговору блогеру назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишением водительских прав на три года.
Напомним, ДТП с участием молодого человека произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.