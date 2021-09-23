Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве заочно арестовали сирийца за убийство российского военного летчика в Сирии

10:09:109/23/2021Фото: PxHere
0

Адин бин Адан Рамадан опознан по фотографии с телом убитого российского военнослужащего. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве и надругательстве над телом умершего.

Сирийцев, причастных к убийству российских военнослужащих, арестовали заочно

В Басманном суде Москвы прошло заседание, на котором было вынесено решение о заочном аресте сирийца с предъявлением обвинения в убийстве и надругательстве над телом российского летчика. Речь идет о событиях 2015 года на территории Сирии.

- Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана, он арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Рамадан объявлен в международный розыск, - сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы для ТАСС.

Как пояснили в СК, во время расследования инцидента на территории Сирии 24 ноября 2015 года стало известно, что участники незаконных вооруженных формирований убили пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушались на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина. Личность подозреваемого в убийстве установлена — им оказался гражданин Сирии Ади бин Адан.

На фотографии, размещенной в соцсетях, он с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова.

- Собранные в ходе предварительного следствия доказательства подтвердили причастность указанного лица к инкриминируемым преступлениям. В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушения на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования, - сообщили в СК.

Ранее в суде объявили в розыск 14 участников незаконных формирований, которых подозревают в причастности к совершению перечисленных преступлений.

«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
С виду - безобидные красотки, зато в политике они - величина
vsenovosti.net
Звезды 90-х, которые остались на плаву: сравни фото
vsenovosti.net
Жена Шумахера сделала важное заявление и расплакалась
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Пляжники, которые отпустили тормоза: смешные фото
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звездные фото, которые долго скрывали
vsenovosti.net
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий
Когда униформа лучше, чем дизайнерский наряд: фото
Царственные красотки, которые и разврата не чурались
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Ахнете, когда увидите этих девушек в лесу
vsenovosti.net
заочный арестубийство летчиковвоеннослужащие в Сирии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут их?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Изобретения, сохранившие актуальность до наших дней
vsenovosti.net
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
Снимки животных, которые весь мир заставили смеяться
Стильные ретро-фото, в которых редко кто рекламу заподозрит

Последние новости

В России названы шокирующие данные о зараженных и умерших от коронавируса. Такого не было
10:05:20 9/23/2021
В России названы шокирующие данные о зараженных и умерших от коронавируса. Такого не было
БердскВ Бердске экс-директор пансионата ветеранов труда им. Калинина получил срок за смерть постояльца от ножа
9:57:00 9/23/2021
В Бердске экс-директор пансионата ветеранов труда им. Калинина получил срок за смерть постояльца от ножа
БердскВ Бердске разом увольняются два единственных онколога. Так ли это, рассказываем
9:36:10 9/23/2021
В Бердске разом увольняются два единственных онколога. Так ли это, рассказываем
В Москве наказали главу МВД из-за сотен штрафов блогера Била
9:26:44 9/23/2021
В Москве наказали главу МВД из-за сотен штрафов блогера Била
Индексации пенсий работающим пенсионерам не будет в России: Решение правительства
9:10:04 9/23/2021
Индексации пенсий работающим пенсионерам не будет в России: Решение правительства
В Новосибирске студента журфака отчислили после публикации новостей о проблемах вуза. Скандальная история из первых уст
9:01:11 9/23/2021
В Новосибирске студента журфака отчислили после публикации новостей о проблемах вуза. Скандальная история из первых уст
Покровская Родительская суббота-2021: как поминать усопших любимых людей, если не можешь пойти в церковь и на кладбище 9 октября
9:00:11 9/23/2021
Покровская Родительская суббота-2021: как поминать усопших любимых людей, если не можешь пойти в церковь и на кладбище 9 октября
На Ямале мужчина скончался внутри бочки-цистерны после хлопка газа
8:44:23 9/23/2021
На Ямале мужчина скончался внутри бочки-цистерны после хлопка газа
Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной
8:43:05 9/23/2021
Пермь прощается с погибшими при массовом расстреле в вузе: Даты похорон Александры Моховой, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной
В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует
8:31:53 9/23/2021
В России превышение средней скорости теперь не страшно: ГИБДД не штрафует