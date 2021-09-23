В Москве заочно арестовали сирийца за убийство российского военного летчика в Сирии

В Басманном суде Москвы прошло заседание, на котором было вынесено решение о заочном аресте сирийца с предъявлением обвинения в убийстве и надругательстве над телом российского летчика. Речь идет о событиях 2015 года на территории Сирии.
- Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана, он арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Рамадан объявлен в международный розыск, - сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы для ТАСС.
Как пояснили в СК, во время расследования инцидента на территории Сирии 24 ноября 2015 года стало известно, что участники незаконных вооруженных формирований убили пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушались на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина. Личность подозреваемого в убийстве установлена — им оказался гражданин Сирии Ади бин Адан.
На фотографии, размещенной в соцсетях, он с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова.
- Собранные в ходе предварительного следствия доказательства подтвердили причастность указанного лица к инкриминируемым преступлениям. В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушения на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования, - сообщили в СК.
Ранее в суде объявили в розыск 14 участников незаконных формирований, которых подозревают в причастности к совершению перечисленных преступлений.