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В Бердске экс-директор пансионата ветеранов труда им. Калинина получил срок за смерть постояльца

9:57:009/23/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Василия Молодавского и медицинской сестры этого социального учреждения Татьяны Мащенко.

Мужчина выпал из окна

Сегодня, 23 сентября, Бердский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора «Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина» Василия Молодавского и медицинской сестры этого социального учреждения Татьяны Мащенко.

По ходу решения суда установлено, что в результате легкомысленного отношения Молодавским к своей работе, наступила смерть постояльца пансионата. Директор учреждения не предпринял мер к медицинской помощи 77-летнего мужчины.

В результате такого бездействия пенсионер продолжил проживание в пансионате без оказания ему специализированной помощи.
После чего 13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался.

При этом медсестра заведения, Мащенко, имея все основания и возможность, не оказала мужчине первую помощь в полном объеме, в которую входит вызов скорой медицинской помощи, не сообщила о происшествии лечащему врачу и заведующему отделением. То есть пустила все на самотек.
В результате следствия, Молодавский вину признал, Мащенко виновной себя не считает.

Суд приговорил Молодавского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы и лишением прав работать руководителем до 3-х лет.

Мащенко назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 15 % заработной платы. Учитывая, что срок давности привлечения её к уголовной ответственности,на момент вынесения приговора истек, от назначенного наказания она освобождена.

Приговор не вступил в законную силу.

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