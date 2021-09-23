В Бердске экс-директор пансионата ветеранов труда им. Калинина получил срок за смерть постояльца

Сегодня, 23 сентября, Бердский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора «Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина» Василия Молодавского и медицинской сестры этого социального учреждения Татьяны Мащенко.
По ходу решения суда установлено, что в результате легкомысленного отношения Молодавским к своей работе, наступила смерть постояльца пансионата. Директор учреждения не предпринял мер к медицинской помощи 77-летнего мужчины.
В результате такого бездействия пенсионер продолжил проживание в пансионате без оказания ему специализированной помощи.
После чего 13 октября 2018 года мужчина выпал со второго этажа одного из зданий пансионата и получил телесные повреждения, впоследствии летом 2019 года скончался.
При этом медсестра заведения, Мащенко, имея все основания и возможность, не оказала мужчине первую помощь в полном объеме, в которую входит вызов скорой медицинской помощи, не сообщила о происшествии лечащему врачу и заведующему отделением. То есть пустила все на самотек.
В результате следствия, Молодавский вину признал, Мащенко виновной себя не считает.
Суд приговорил Молодавского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы и лишением прав работать руководителем до 3-х лет.
Мащенко назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 15 % заработной платы. Учитывая, что срок давности привлечения её к уголовной ответственности,на момент вынесения приговора истек, от назначенного наказания она освобождена.
Приговор не вступил в законную силу.